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紐約市洪水警戒生效 國家氣象局「致命暴洪恐來襲」

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紐約市洪水警戒生效 國家氣象局「致命暴洪恐來襲」

記者馬璿／紐約即時報導
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一波緩慢移動的低氣壓系統28日起侵襲紐約地區，國家氣象局警告可能引發「危及生命」...
一波緩慢移動的低氣壓系統28日起侵襲紐約地區，國家氣象局警告可能引發「危及生命」的暴洪。圖為示意圖。(記者馬璿／攝影)

一波緩慢移動的低氣壓系統28日(周二)起侵襲紐約地區，國家氣象局(National Weather Service)警告可能引發「危及生命」的暴洪，紐約市與鄰近多州已進入洪水警戒(Flood Watch)，數百航班取消、大都會隊賽事延期，州長與市長同步呼籲民眾提高警覺。

國家氣象局表示，這波系統將於28日至29日期間為紐約市帶來多波強降雨與雷暴，部分地區雨量恐達二至五吋，局部地區甚至超過五吋。據ABC 7報導，紐約部分地區每小時降雨量將高達二至三吋。氣象局並警告，28日下午至傍晚，紐約市與紐澤西東北部有機會出現局部強烈雷暴。

暴洪風險方面，紐約市、哈德遜河谷中段及長島列為「中度」風險，首府區與莫霍克河谷(Mohawk Valley)為「輕度」風險，紐約州其餘地區則為「邊緣」風險。強降雨預計持續至29日上午，卡茲基爾山脈(Catskills)區數小時內雨量恐衝上六至八吋，山區交通危險性大增。

暴雨衝擊已陸續浮現。紐約地區三大機場28日已取消數百架次航班，其中甘迺迪機場取消117架次、拉瓜迪亞機場109架次、紐瓦克機場61架次，影響約一成至二成班機，ABC 7報導。原訂28日開打的大都會隊主場賽事亦順延至29日，並改為下午1時10分及晚間7時10分兩場進行。

警戒範圍涵蓋紐約市五個行政區，以及納蘇郡(Nassau)、威徹斯特郡(Westchester)、橙郡(Orange)、普特南(Putnam)、洛克蘭郡(Rockland)等鄰近郡。新澤西州伯根(Bergen)、艾塞克斯(Essex)、哈德遜(Hudson)、帕塞克郡(Passaic)、聯合(Union)等郡，以及康乃狄克州費爾菲爾德郡(Fairfield)、紐黑文郡(New Haven)兩郡。

此外，紐澤西州薩塞克斯郡(Sussex)與華倫郡(Warren)28日清晨一度發布龍捲風警報，但已於當天下午解除。氣象單位提醒，紐澤西中南部部分地區仍可能出現時速達60哩的陣風。

面對暴雨來襲，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)示警，呼籲民眾保持警覺、掌握最新預報。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)也於社群平台X轉發市緊急事務管理局警示，提醒市民即使短時間降雨也可能迅速造成街道、地下室及低窪地區淹水，呼籲共同守護自身與社區安全。

精華 FAQ

  • 一波緩慢移動的低氣壓系統侵襲紐約地區，國家氣象局警告可能引發危及生命的暴洪，28日至29日之間還可能出現多波強降雨與雷暴。

  • 紐約市、哈德遜河谷中段及長島被列為中度風險，首府區與莫霍克河谷為輕度風險，其餘紐約州地區則屬邊緣風險，部分山區雨量可能更驚人。

  • 紐約三大機場已取消數百架次航班，甘迺迪、拉瓜迪亞與紐瓦克機場都受影響；大都會隊原定賽事也延期，州長與市長則呼籲民眾提高警覺。

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