紐約史泰登島華人增長10年達30% 躍居布碌崙外遷首選

史泰登島近年吸引大批華裔民眾搬遷，來自中國的移民已躍居該區外裔居民原籍國首位。(取自紐約市交通局)

根據紐約市城市規畫局(NYCDCP)最新發布的「最新紐約客」(Newest New Yorkers)報告顯示，過去10年間，史泰登島 外裔移民人口顯著成長，其中以華裔增幅最為突出。來自中國的移民已躍居該區外裔居民原籍國首位，讓史泰登島從長年以義大利裔、猶太裔為主的社區，逐漸轉型為華人 新興聚居地。

這份每10年發布一次的報告以2019年至2023年人口普查數據為基礎，指出紐約市五個行政區中，有四區移民成長趨勢持平或下滑，唯獨史泰登島逆勢成長，外裔人口占比從2013年的20.4%攀升至2023年的25.5%，10年間新增外裔居民2萬8500人，成長幅度達30%。

報告顯示，全市華裔人口已達39萬7000人，超越多明尼加裔的39萬人，成為紐約市最大外裔族群。史泰登島2023年華裔移民逾2萬8200人，占該區外裔人口17%，居各族裔之首。

隨著紐約市其他行政區的房價攀升，史泰登島因居住空間較大、購屋價格友善以及學區等優點，成為許多華裔民眾選擇定居的地區。報告指出，鄰近韋拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)的社區華裔遷入比例尤其突出，Rosebank、Shore Acres與Park Hill三地華裔占外裔總人口28.7%。

NYCDCP將上述社區列為「布碌崙 移民常見落腳點」，指此遷徙趨勢與半世紀前布碌崙義大利裔移民軌跡相似。隨著New Dorp Lane一帶華人商家與服務業日益完善，該區已逐漸發展為相對獨立於布碌崙南區華人社區之外的自主聚落。

紐約市大(CUNY)政治學教授莫倫科普夫(John Mollenkopf)分析2024年數據指出，史泰登島華人家庭自有住宅比例高達95%，為全市五區之冠，惟平均房屋價值約62萬6000元，是五區中最低；島上25%華人家庭育有18歲以下子女，高於全市平均18%，顯示遷入居民相對年輕。

隨人口成長，New Dorp Lane一帶陸續出現大量華人餐廳、藥局、超市與日間中心等服務機構。不過語言隔閡仍是挑戰，人口普查數據顯示島上約40%華語家庭處於語言孤立狀態，家中無成年人能流利使用英語。史泰登島南岸市議員莫拉諾(Frank Morano)辦公室已在轄區張貼中文告示，以提升服務。

市選舉委員會資料顯示，史泰登島去年大選首度提供中文選票，全區254個投票選區中已有184區須提供中文翻譯服務，顯示華人選民規模持續擴大。

史泰登島華人協會會長戴日基受訪時表示，現在社區內隨處可聽見中文，鎖定華人族群的醫療機構也陸續入駐，惟居民居住地較分散，尚未形成完整「華埠」聚落。他也鼓勵居民參與社區協會、社區委員會或商會等組織，「這不是批評，而是一份邀請。」