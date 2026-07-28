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法拉盛五級大火死者姓名公布 疑為房東親屬

法拉盛五級大火死者姓名公布 疑為房東親屬

記者高雲兒╱紐約即時報導
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市樓宇局已向三樓發出全面撤離令。(記者高雲兒╱攝影)
市樓宇局已向三樓發出全面撤離令。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛41路三棟相連木造住宅25日遭五級大火吞噬，造成一名婦人死亡、兩名居民受傷，另有17名消防員及兩名急救人員受輕傷。警方28日證實，罹難者為78歲華裔婦人陳海倫(Helen Chen)。對於網路流傳火災由電單車電池自燃引起的說法，熟悉情況的鄰居則稱，涉事住宅多住年長者，平日幾乎看不到電單車，但房屋周邊確實堆放不少紙箱及生活雜物。目前消防局尚未公布起火原因。

死者疑為房東親屬 因行動不便未及逃生

25日的五級大火共造成三名居民傷亡，其中一名老婦被救出後送往醫院，最終傷重不治。警方28日確認，罹難者為78歲的陳海倫。一名鄰居表示，遇難婦人長期居住在起火住宅內，她是屋主妻子的妹妹，本身行動不便。

該鄰居還說，屋主是一名年約70多歲、只會說廣東話、不懂英語的華裔長者。遭大火波及的三棟房屋均由他持有，他與妻子也住在主要起火住宅中的二樓。鄰居稱，火災發生後，因警方阻止屋主去醫院陪同家人，屋主只能坐在路旁，眼看自己的房屋逐漸被大火燒毀，神情無奈。

鄰居：平日幾乎看不到電單車

火災發生後，社群媒體上出現不少猜測，有人聲稱涉事住宅內存放大量從中國運來的電單車，火災可能由鋰電池自燃引起。

該鄰居表示，這種說法的可能性不高。他說，自己每天都會經過涉事住宅，幾乎從未看到屋內或門前停放電單車；加上三棟住宅內多為年長住戶，其中不少人行動不便，平日騎乘電單車的可能性也不高。

不過，鄰居同時提到，住戶平時會在房屋周邊堆放不少生活垃圾、紙箱及其他雜物。而火災當天，一名租住在起火建築的房客也表示，她所住的其中一棟連棟住宅內至少住有十人，屋內堆放的物品較多。

市樓宇局在火災後派員檢查，發現三棟住宅均遭受嚴重火災破壞，並已向三樓發出全面撤離令，禁止居民返回居住。消防局火災調查科仍在調查起火原因。警方表示，目前無人被捕，全案仍在調查中。

市樓宇局已向三樓發出全面撤離令。(記者高雲兒╱攝影)
市樓宇局已向三樓發出全面撤離令。(記者高雲兒╱攝影)

25日當天想要返家查看物品的房客。(記者高雲兒╱攝影)
25日當天想要返家查看物品的房客。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 火災造成1名78歲華裔婦人死亡、2名居民受傷，另有17名消防員及2名急救人員在救援過程中受輕傷。三棟相連住宅也因此嚴重毀損，住戶被迫撤離。

  • 鄰居指出，陳海倫長期住在起火住宅內，疑為屋主妻子的妹妹，且本身行動不便。外界認為她在火勢迅速蔓延時未能及時逃出，最終傷重不治。

  • 網路曾傳出火災可能因電單車鋰電池自燃引發，但鄰居稱平日幾乎看不到電單車，且現場多為年長住戶。消防局尚未公布起火原因，案件仍在調查中。

法拉盛 皇后區 華裔

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