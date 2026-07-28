布碌崙5月水患災戶可申請低利率聯邦貸款 8月底截止

圖為環曼哈頓快速道路淹水，汽車泡在水裡。(路透)

布碌崙 (布魯克林)今年5月遭風暴及暴雨襲擊，多處洪水造成居民與商家財產受損。聯邦中小企業署(SBA)已應州長霍楚(Kathy Hochul)請求發布災難宣告，即日起受理低利率 聯邦災難貸款 申請，以協助受災居民及企業重建。

根據SBA公布，此次風暴為布碌崙帶來高達兩吋降雨量，導致多區發生瞬間洪水。受理範圍涵蓋國王郡(Kings)、布朗士郡(Bronx)、納蘇郡(Nassau)、紐約郡(New York)、皇后郡(Queens)及里奇蒙郡(Richmond)六郡，符合資格的企業及私人非營利組織，可申請最高200萬元不動產貸款，用於修復或更換受損的不動產、機械設備、庫存及其他營業資產。

屋主及租客同樣可提出申請，租客最高可貸10萬元以更換服飾、家具、汽車及家電等個人財產。屋主則可申請至多50萬元修復或重建主要住宅。SBA並表示，申請人經核實實際損失後，還可額外申請相當於損失金額20%的增貸，用於強化建築防風結構、升級防風車庫門，或增設安全避難室等防災設施，降低未來受災風險。

除不動產貸款外，SBA也同步開放小型企業、小型農業合作社及私人非營利組織申請經濟傷害災難貸款(EIDL)。即便未遭受實際財產損失，只要財務損失與此次災害直接相關，便可申請此類貸款，用以支付員工薪資、應付帳款及其他因災無法償付之帳單。SBA強調，農業生產者、農民及牧場經營者不在受理範圍，但小型水產養殖業者不受此限。

企業貸款利率最低為4%，私人非營利組織為3.625%，屋主及租客則為2.875%，還款期限最長30年；自首次撥款日起12個月內，免計息也無須還款，實際貸款額度將依申請人財務狀況個別核定。

SBA提醒，不動產損失申請截止日期為8月31日，經濟損失申請則延至2027年3月30日截止。民眾可上官方網站線上申請，或致電SBA客服中心(800)659-2955，也可電郵[email protected]查詢。