衛生局突檢…布碌崙本月至少3家中餐館違規 被勒令關閉

7月份布碌崙至少有三家中餐館因公共衛生違規被勒令停業。(本報檔案照)

紐約市 衛生局(NYC Health)每年至少對遍布全市各地的餐廳進行一次突擊檢查，以確保餐廳遵守食品安全法規。每次檢查後，衛生局通常會給予評級，而且屢次違規的餐館可能會被勒令關閉。根據紐約市餐廳檢查查詢工具ABCEats提供的信息，7月份布碌崙 (布魯克林)至少有三家中餐館 被勒令關閉。

被勒令關閉的中餐館如下：

位於布碌崙高地(Brooklyn Heights)亨利街82號(82 Henry Street)的「Fortune House」。主要衛生違規原因是在食品區或非食品區發現蒼蠅和蟑螂。

位於羊頭灣(Sheepshead Bay)U大道1907號的「牛約堡」(New Yobao Beef Burger)。主要衛生違規原因也是在食品區或非食品區發現蒼蠅和蟑螂。

位於日落公園8大道59街711號的「一桶天下」(Soup on Soup)。主要衛生違規原因是食品接觸面每次使用後未徹底清洗、沖洗及消毒。

布碌崙另一家被勒令關閉的亞洲餐館是位於貝瑞吉的Hibachi Master。這家餐館同時供應日式料理和中餐。主要衛生違規原因是在食品區或非食品區發現老鼠或活老鼠的蹤跡；食品區或非食品區出現活蟑螂。

市衛生局的ABCEats網站顯示，這四家餐館在Grade這一項都已被標註為「已關閉」(closed)。