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紐約州長選戰倒數百日 霍楚民調、募款 均領先布萊克曼

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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尋求連任的民主黨州長霍楚(前左)與共和黨挑戰者、納蘇郡郡長布萊克曼(前右)。圖為...
尋求連任的民主黨州長霍楚(前左)與共和黨挑戰者、納蘇郡郡長布萊克曼(前右)。圖為兩人2023年出席記者會。(美聯社資料照)

距離11月3日(周二)紐約州長選舉不到100日，尋求連任的民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)與共和黨挑戰者、納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)正加緊布局。目前，霍楚在民調中領先20個百分點，競選帳戶現金也逾2100萬元；不過也有觀察人士認為，總統川普(Donald Trump)、可負擔性及移民政策，將是決定選情的主要變數。

霍楚今年將可負擔性列為主軸，提出擴大托育補助、降低汽車保險費，以及放寬她認為成本過高的綠色能源期限等措施。布萊克曼則批評州府支出大幅增加，並把犯罪司法政策列為主要攻擊目標。

財力上，霍楚仍明顯占優勢。她的競選帳戶現金逾2100萬元，並曾透過州民主黨在6月16日世界盃足球賽期間舉辦高額募款活動；申報紀錄顯示，紐約新澤西世界盃主辦委員會主席萊斯里(Alex Lasry)提供10萬415元實物捐款，Airbnb則提供28萬8969元。

布萊克曼已籌得逾600萬元，並在先被取消、後獲恢復資格後，選擇加入州競選公費配對制度。

川普已表態支持布萊克曼。紐約州共和黨主席科克斯(Ed Cox)表示，川普重視紐約，或將在11月前到紐約州為布萊克曼助選。

共和黨也將主打財政紀律、移民及能源政策。民主黨方面則反擊，川普任內汽油與食品價格上漲，聯邦醫療經費削減及移民政策已成今年州議會會期的重要爭議。

馬利斯特大學民調主任米林戈夫(Lee Miringoff)指出，布萊克曼可把矛頭指向霍楚的現任施政，霍楚則會把川普政府的表現帶入選戰；選民對經濟、住房等議題普遍不滿，競選攻防勢必升溫。

米林戈夫表示：「霍楚目前獲得獨立選民及民主黨基本盤支持，但布萊克曼仍可藉州府立法與施政爭議尋找突破口。」

移民執法合作同樣將是兩黨交鋒一環。納蘇郡有兩個執法機構與聯邦移民與海關執法局(ICE)簽有287(g)合作協議，若協議在8月仍有效，可能觸及州法限制。科克斯亦批評州府相關限制，主張地方執法機構應與ICE合作。

民主黨內部的進步派壓力亦受關注。民主社會主義者在今年初選擊敗兩名現任國會議員、贏得一席開放選區，並在州議會選舉取得兩位數增長。州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)承認黨內有更進步的一翼，但認為建制派須提出更有力、更能回應年輕選民困境的政策；霍楚與市長曼達尼(Zohran Mamdani)的關係，也可能成為選戰話題。

精華 FAQ

  • 霍楚目前在民調領先約20個百分點，競選帳戶現金也超過2100萬元，財力與支持度都優於布萊克曼，讓她在選戰初期占據上風。

  • 布萊克曼主打州府支出上升、財政紀律、犯罪司法政策與移民合作問題，並把霍楚的現任施政作為攻擊焦點，試圖爭取對現狀不滿的選民。

  • 觀察人士認為，川普是否全力助選、選民對可負擔性與移民政策的感受，以及霍楚如何回應州內經濟與住房不滿，將是左右勝負的關鍵。

霍楚 紐約州 民主黨

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