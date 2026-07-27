衝擊亞裔 「公共負擔」新規9月生效 專家籲做重大決定前先諮詢律師

紐約市長移民事務辦公室主任阿里表示，聯邦「公共負擔」新規將對亞裔移民社區造成不成比例的影響，可能迫使他們放棄食品、醫療等基本公共福利。(本報檔案照)

聯邦政府 最新修改的移民 「公共負擔」規定將於今年9月18日生效，紐約亞美聯盟(AAF)27日邀請市長移民事務辦公室(MOIA)主任阿里(Faiza N. Ali)，向亞裔 社區介紹新規可能帶來的多種影響，其中健保、食品補助和兒童照護將是影響最嚴重的領域。

根據新規，使用過公共福利的合法移民申請者將可能因為這些紀錄而影響身分轉換。移民倡導組織則表示，該規定雖然尚未生效，但很可能會在移民社區內引發寒蟬效應，導致很多家庭放棄糧食券(SNAP)、食物銀行、醫療照護，或退出由政府補助的健保計畫。

阿里指出，「公共負擔」新規預計將對紐約亞裔社區產生與人口總數不成比例的負面影響。在紐約，亞裔人口增長速度最快，其中42%的亞裔新移民英語能力有限，還有九成亞裔兒童家庭中擁有至少一名非公民成員。然而，有超過三分之一的亞裔紐約人生活在貧困線上下，並曾經合法享受過公共福利，這意味著這些人的移民資格或將被剝奪。

對新規的恐懼會促使大量亞裔家庭退出醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、兒童健康保險計畫(CHIP)等，導致有病不就醫、疫苗接種率降低等問題，對低收入家庭的健康和兒童福利帶來顯著影響。此外，低收入亞裔家庭在退出食品補助計畫後，維持日常生活開銷的壓力也會顯著增加。

亞美聯盟與其他屬於「快速移民支援與賦權網絡」(RISE)的社區服務機構呼籲亞裔居民審慎考慮未來是否要繼續接受公共福利的問題，並在做出任何重大決定前，尋求合格的法律建議。對於「公共負擔」新規有疑問的市民可撥打紐約州一移民辦公室熱線(800)566-7636、或MOIA移民法律援助熱線(800)354-0365諮詢。