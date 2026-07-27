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紐約市政府公布可能受「第二居所稅」影響的業主姓名和地址

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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市政府公布可能受「第二居所稅」影響的業主姓名和地址。（路透）
市政府公布可能受「第二居所稅」影響的業主姓名和地址。（路透）

市長曼達尼(Zohran Mamdani)領導的市政府公布了一個可搜尋資料庫，列出了可能受紐約州新「第二居所稅」(pied-a-terre tax)影響的紐約市房產名單，這實際上曝光了成千上萬名富裕紐約人的個人資訊，引起了密切關注。許多人感到非常困惑，甚至指責市政府公布了一份針對富人的「黑名單」。

從上周開始，市財政局開始著手執行新「第二居所稅」，其中包括確定符合條件的房產，並告知業主應繳稅款。市財政局接著上傳了這個數據庫，據稱涵蓋了五大區是所有價值超過100萬元的空置非主要住所，其中包括每位業主的姓名和地址。此前，曼達尼在社交媒體上發布了一篇帖子，提醒富裕居民「回到五大區後要查看郵箱，因為你收到了郵件」。

曼達尼一直對州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會的民主黨人制定的對紐約市第二處住房徵稅的政策表示讚賞。今年2月，曼達尼曾表示，除非允許他向富人徵稅以彌補120億元的預算缺口(後來修正為54億元)，否則他將會將紐約市的房產大幅提升9.5%。

市政府估計，新「第二居所稅」每年將為紐約市帶來5億元的收入。但民主黨籍的市主計長李文(Mark Levine)表示，實際數字更接近3億4000萬至3億8000萬元，而且隨著時間的推移，這個數字可能會減少。

這項稅收不僅傷害了紐約億萬富翁的感情，許多中產階級也無法倖免，而且執行「第二居所稅」並非易事。由於紐約市複雜的房產稅制度，許多最昂貴的房產都被嚴重低估。例如，在中央公園南220號大樓，Citadel執行長格里芬(Ken Griffin)擁有一套價值2億3800萬元的頂層公寓，但根據市政府的數據，該大樓中最貴的房產估值僅為1550萬元，這會給徵收「第二居所稅」帶來一系列的麻煩。

精華 FAQ

  • 市府公布一個可搜尋資料庫，列出可能受新「第二居所稅」影響的高價空置非主要住所，並包含業主姓名與地址，範圍涵蓋五大區中估值超過100萬元的房產。

  • 因為資料庫等同曝光了成千上萬名富裕屋主的個人資訊，許多人批評市府是在針對富人製作「黑名單」，也擔憂這會造成隱私與安全問題。

  • 市府估計此稅每年可帶來5億元，但主計長認為可能只有3.4億至3.8億元，且會逐年下降；同時房產長期低估，使高價住宅實際課徵與認定都很困難。

紐約州 紐約市 曼達尼

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