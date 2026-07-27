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專訪╱「給阿嬤的情書」跨海抵紐約 從僑批追問移民何處是家

記者劉梓祁／紐約即時報導
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「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移...
「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭半世紀的離散與守望。(記者劉梓祁／攝影)

以潮州話、僑批(「批」在閩南話和潮汕話中即是「信」的意思)與兩名女性跨越半世紀的守望為核心，電影「給阿嬤的情書」(Dear You)日前作為第25屆紐約亞洲電影節(NYAFF)閉幕片，在曼哈頓舉行北美首映；導演藍鴻春、主演李思潼等人親臨，對一座也曾依靠銀信維繫原鄉的城市而言，電影中的南洋故事，也與紐約華人的離散經驗遙遠呼應。

影片以僑批串起潮汕與泰國。葉淑柔留在家鄉，數十年等待下南洋的丈夫鄭木生；負債的孫子曉偉赴泰尋找傳聞已發跡的阿公，卻發現木生早已客死異鄉，多年來以其名義寄信匯款的，其實是他在泰國結識的謝南枝。

這段歷史對紐約華人並不陌生。在南洋，這類附帶匯款的家書常被稱為「僑批」；美洲華人社會則多稱為「銀信」。早期紐約華人也曾透過銀信跨越太平洋，把收入寄回原鄉，同時捎去平安、承諾和對家人的牽掛。

藍鴻春此次是第一次到紐約，但他並非首次透過影像接觸在地的潮州移民。此前拍攝飲食紀錄片「四海潮味」時，團隊曾訪問紐約潮州人的生活，讓他在真正抵達前，已從受訪者的記憶中認識華埠。

他說，期待華人觀眾觀看「給阿嬤的情書」時，像在異鄉收到家裡寄來的一箱食物。「就像潮汕家庭把牛肉丸冷凍後寄到很遠的地方，煮起來仍是家鄉的味道。」對其它族裔的觀眾，他則希望即使不了解潮汕或僑批，也能感受到人與人之間的善意與守望。

研究南洋移民史時，藍鴻春最強烈的感受是「驚喜」。他在東南亞接觸華文小說、歷史資料及當地華人家庭，常感到自己走進另一個平行時空，即擁有相近祖先的人，在不同國家成長，說著不同語言，形成不同價值觀，某些生活習慣和性格卻仍然相似。「有時像遇見平行世界裡的另一個自己」。

電影的核心構想，正是在接觸大量南洋移民及僑批故事後形成。藍鴻春說，最初僅用約一周寫出故事大綱，兩名女性因一段特殊命運相連，隔著海洋陪伴、守望一生。後因故事帶有傳奇性，創作團隊隨後用約半年重返東南亞田野調查、訪問當地華人，尋找可信的歷史依據。

團隊在調查中得知，當年的華文課程如何低調開辦，成人與孩童會在同一空間學習。這些細節後來成為片中「全家福」成立的背景，照片裡看似一家人的男女老少，其實都為華文班的學生。藍鴻春說，若沒有實地調查，這些支撐故事真實感的細節便很難建立。

相較於傳統「下南洋」敘事聚焦男性出海闖蕩，「給阿嬤的情書」則更關注離開後的餘波。有被拆分到兩個地方的家庭、長期等待的女性，也有從未見過祖籍地、卻繼承上一代記憶的後人。

被問到南枝真正的故鄉在何處，藍鴻春說，「故鄉確實跟心理有關係」。早期的南枝對「唐山」只有模糊想像；隨著她學習華文，那個從未踏足的地方才逐漸變得具體。藍鴻春在馬來西亞也發現，有些家庭持續傳承潮州話及華文，後代與祖籍地的感情往往更加強烈。他說，「文化是一條把不同世代連起來的鏈條」。

至於祖籍、故鄉與國家能否分開，他沒有直接為三者劃定邊界，而是以南枝的變化回應；雖她從不了解自己的身世，到逐步尋找華人身分，再與潮汕的淑柔建立如同家人的聯繫。

潮州話因此並非電影可以任意替換的部分。藍鴻春說，他拍攝方言電影一直帶有紀錄意識，因擁有南洋記憶的一代人正在老去，影像可以為後來者留下接近歷史的參照。他說，「好的文化作品能幫助方言流傳，」但也坦言，許多潮汕年輕人已不會說潮州話，而一部受到關注的方言電影，至少可以讓孩子開始了解。他笑說，已見許多本不識潮話的孩子會唱主題曲「月下煮茶」。

電影大多由非專業演員擔綱，現年22歲、大學剛畢業的李思潼便是其一。劇組透過網路找到她時，她的帳號有約3000名關注者。第一次閱讀人物故事，她看到真相揭開的段落便不斷落淚；試鏡一場碼頭告別戲時，也立即呈現出後來成片中的情緒，藍鴻春因此形容她是「天才」。

李思潼說，自己的家庭沒有相似移民經歷，拍攝前對這段歷史所知不多。劇組為她整理了南洋女性的生活、行為及時代資料，她則在拍攝過程中逐步理解南枝為何做出每一個選擇。

電影配樂也延續了對方言與故鄉的書寫。「玩具船長」是一支以潮汕方言創作的樂隊，作品多取材於粵東沿海的鄉土生活，與「五條人」同期。藍鴻春早在2012年便開始聽其作品，2017年第一次與主唱李奕翰見面時，聽到對方一首以僑批為題的歌曲，當場落淚。他形容，李奕翰以方言和音樂書寫故鄉，自己則以影像書寫故鄉，因此合作幾乎不需要太多解釋；兩人至今已合作三部電影。

「給阿嬤的情書」上映首日排片僅占1.6%，其後靠口碑走高，截至7月22日累計票房已突破19億9000萬元人民幣(合2億9400萬美元)。影片將於9月4日在美國和加拿大影院公映。藍鴻春說，只要個體的生命經驗足夠真實、真誠，本身就具有世界性，語言和文化背景並不會成為阻礙。

「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭...
「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭半世紀的離散與守望。(記者劉梓祁／攝影)

「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移...
「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭半世紀的離散與守望。(記者劉梓祁／攝影)

「给阿嬷的情书」9月4日登陆北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Us...
「给阿嬷的情书」9月4日登陆北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Usa提供)

「给阿嬷的情书」9月4日登陆北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Us...
「给阿嬷的情书」9月4日登陆北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Usa提供)

「给阿嬷的情书」9月4日登陆北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Us...
「给阿嬷的情书」9月4日登陆北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Usa提供)

「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移...
「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭半世紀的離散與守望。(記者劉梓祁／攝影)

「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(中)與主演李思潼(右)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移...
「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(中)與主演李思潼(右)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭半世紀的離散與守望。(記者劉梓祁／攝影)

「给阿嬷的情书」9月4日登陆北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Us...
「给阿嬷的情书」9月4日登陆北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Usa提供)

「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移...
「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭半世紀的離散與守望。(記者劉梓祁／攝影)

精華 FAQ

  • 因為影片以僑批與銀信為核心，描寫跨海寄信、匯款和思念家人的情感，這與早期紐約華人透過銀信維繫原鄉的歷史經驗相互呼應。

  • 他在寫出初步大綱後，花約半年重返東南亞做田野調查，訪問當地華人，確認華文課程、成人與孩童同堂學習等細節，讓故事更貼近歷史真實。

  • 影片堅持使用潮州話，並與以方言創作的樂隊合作配樂，透過文化保存帶出故鄉情感；上映後也靠口碑逆勢成長，累計票房已突破19億9000萬元。

泰國 移民 曼哈頓

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