日落公園華社槍擊 男中彈送醫 1華男涉嫌被捕

日落公園華社發生槍擊傷人案，一名華裔男子遭逮捕。(Citizen截圖)

26日深夜，布碌崙 (布魯克林)日落公園 發生了一起槍擊 事件。警方稱兩名男子的爭執最後引發槍擊，一名男子中槍受傷。警方隨後逮捕了一名華裔男子。

警方稱，這起事件發生於26日晚10時15分剛過，地點位於9大道5001號門前。據警探透露，雙方發生口角，隨後升級為槍擊事件，一名56歲的男子右臂中了數彈。急救人員趕到現場後，將傷者送往瑪摩利醫院救治，目前情況穩定。

警方已逮捕華裔嫌犯、40歲的鄭少斌(Shao Bin Zheng音譯)，認為他與這起槍擊事件有關。鄭少斌被控襲擊(assault)、危害他人安全(reckless endangerment)和非法持有武器(criminal possession of a weapon)。現場影片顯示，警員拘捕了一名身穿白T恤的男子，並將其押上警車。

槍擊事件現場的居民稱，突然傳來的槍聲讓他們猝不及防，「我想大概開了八槍」，住在附近的威爾森(Wilson)說,「我當時以為是槍聲，但轉念一想，又覺得是煙火……我們嚇壞了，真的嚇壞了」。

警方尚未透露這兩名男子爭吵的原因，也未說明是什麼導致爭執升級為暴力事件。警方的調查仍在進行中。

日落公園華社發生槍擊傷人案，一名華裔男子遭逮捕。(谷歌街景)