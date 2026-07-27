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紐約市營超市定價便宜30% 小商家質疑「打壓生存空間」

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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紐約市長曼達尼公布其市營超市計畫的最新細節，承諾所售商品價格將比一般私營超市便宜...
紐約市長曼達尼公布其市營超市計畫的最新細節，承諾所售商品價格將比一般私營超市便宜30%。(圖片截自市府記者會)

27日，紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)公布其市營超市計畫的最新細節，承諾所售商品價格將比一般私營超市便宜30%；首家市營超市預計於2027年在布朗士區開張，東哈林區的門市則將於2029年開幕。

曼達尼在記者會上表示，自2019年至今，全國食品價格飆漲約30%。「與此同時，人們的薪資卻沒有出現同等水平的增長」，曼達尼說，「這讓很多紐約市民覺得，購買這些食品雜貨都力不可及。這是令人無法接受的」。

為了維持價格穩定，市營超市的商品售價將採取每個月調整一次的機制，整體定價將低於私營超市30%。紐約經濟發展公司(NYEDC)預計，30%的折扣將每月為顧客省下約90元，每年累計約1000元。

在貨品供應方面，市營超市將提供一系列「核心必備物資」，種類涵蓋肉類、海鮮、新鮮蔬果、乳酪、麵包，以及超過十幾種常見的廚房日常基本食材，確保民眾能以實惠價格購足生活所需。為了避免與販售熟食的在地雜貨店直接競爭，市營超市將不會販售熱食。

針對營運模式，市府目前正公開徵求合適的公司來承攬這些市營超市的營運。曼達尼同時對未來的超市員工薪酬做出承諾，強調該項目將創造高品質的就業機會；「在此工作的員工將獲得良好的勞動合約，並享有足以維持家庭生計的薪資與福利保障」。

不過，該計畫持續引發小商家與部分經濟學家的強烈質疑。「多元文化商業聯盟」(Multicultural Business Coalition)主席加西亞(Frank Garcia)直言，市府提供的折扣將把私營小商家「逼上絕路」；「我們到底要怎麼跟政府競爭？」他更透露，已準備提起訴訟以阻止該計畫推進。

曼達尼承諾將在其首個任期內，於全市五大區分別開設市營超市門店。除了已定下的東哈林及布朗士門店，市府目前仍在史泰登島、皇后區與布碌崙尋覓合適地點。

精華 FAQ

  • 市府計畫讓市營超市售價比一般私營超市低30%，並採每月調整一次價格；首家門市預計2027年在布朗士開幕，東哈林門市則排定2029年啟用。

  • 門市將以肉類、海鮮、新鮮蔬果、乳酪、麵包及多種廚房基本食材為主，協助民眾以較低成本購足日常所需；為避免直接衝擊在地雜貨店，市營超市不販售熱食。

  • 反對者認為，政府提供30%折扣等於以公部門資源與私營小商家競爭，可能把他們逼上絕路；多元文化商業聯盟主席更表示已準備提起訴訟阻止計畫推進。

紐約市 曼達尼

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