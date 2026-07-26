我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒開球 盼促MLB赴台

柏林恐襲嫌犯逃亡近24小時遭警擊斃 曾有IS涉恐前科

紐約破獲芬太尼案 起出44公斤毒品、50萬顆卡芬太尼偽藥

記者胡聲橋╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約緝毒局查獲44公斤芬太尼和50萬顆摻有卡芬太尼的藥片。(紐約緝毒局X平台)
紐約緝毒局查獲44公斤芬太尼和50萬顆摻有卡芬太尼的藥片。(紐約緝毒局X平台)

美國緝毒局紐約分局(DEA New York Task Force Division)22日逮捕一名嫌犯，並繳獲大約44公斤疑似來自墨西哥的芬太尼(fentanyl)，以及約50萬顆摻有卡芬太尼(carfentanil)的假藥片。

緝毒局官員稱此次查獲行動是對當地危險毒品供應的重大打擊，嫌犯姓名和具體的繳獲地點尚未公布。

緝毒局近期發出警告，其西南實驗室發現了含有芬太尼和卡芬太尼混合物的藥片，全國各地實驗室開始檢測出含有這兩種毒品的假藥片。緝毒局稱卡芬太尼是一種獸用鎮靜劑，其效力遠高於芬太尼，是芬太尼的100倍。

聯邦緝毒局紐約分局表示，一直致力於打擊將少量毒品在住宅區製成大量藥片的犯罪活動，以及相關的毒品販運網絡。紐約分局今年春天在一次行動中繳獲了數十萬片假藥和數公斤毒品，揭露紐約當地毒品供應鏈；今年4月，其執法人員在布朗士區和曼哈頓破獲三家毒品包裝廠，並在一次合作行動中繳獲了約42.5公斤芬太尼，顯現當地毒品販賣規模之大。

衛生部門警告，即使是極少量的合成鴉片類藥物也可能致命，而卡芬太尼的存在會增加快速、嚴重過量服用的風險。市衛生局表示，已在當地樣本中檢測到卡芬太尼，並指出雖然納洛酮(naloxone)可以逆轉阿片類藥物的作用，但需要多次使用，而且毒品中可能含有其他鎮靜劑，這會使救援變得更加複雜。

緝毒局目前尚未公布此次行動的眾多細節。通常情況下，在一場大規模緝毒行動後，需要進行實驗室確認和檢方審查後才會提起訴訟。

紐約緝毒局查獲44公斤芬太尼和50萬顆摻有卡芬太尼的藥片。(紐約緝毒局X平台)
紐約緝毒局查獲44公斤芬太尼和50萬顆摻有卡芬太尼的藥片。(紐約緝毒局X平台)

精華 FAQ

  • 此次行動共繳獲約44公斤疑似來自墨西哥的芬太尼，以及約50萬顆摻有卡芬太尼的假藥片，顯示當地毒品供應鏈規模龐大，且危險性極高。

  • 卡芬太尼是一種獸用鎮靜劑，效力遠高於芬太尼，約為芬太尼的100倍；即使混入少量，也可能造成快速且嚴重的過量服用，增加致命風險。

  • 衛生部門指出，雖然納洛酮可逆轉阿片類藥物作用，但遇到含卡芬太尼的毒品時，往往需要多次施用，且若混有其他鎮靜劑，救援會更加複雜。

墨西哥

上一則

紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球 盼促MLB赴台
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約店家勾結盜卡團夥 特勤局查獲35個EBT卡盜刷設備

紐約店家勾結盜卡團夥 特勤局查獲35個EBT卡盜刷設備
布碌崙華男在緬因州種大麻被逮 處1年監督釋放

布碌崙華男在緬因州種大麻被逮 處1年監督釋放
涉毒案押逾500天 華人誓言上訴

涉毒案押逾500天 華人誓言上訴

泰警突襲飯店破獲中國灰色產業 涉賭博毒品性交易

泰警突襲飯店破獲中國灰色產業 涉賭博毒品性交易

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說