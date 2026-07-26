紐約破獲芬太尼案 起出44公斤毒品、50萬顆卡芬太尼偽藥

紐約緝毒局查獲44公斤芬太尼和50萬顆摻有卡芬太尼的藥片。(紐約緝毒局X平台)

美國緝毒局紐約分局(DEA New York Task Force Division)22日逮捕一名嫌犯，並繳獲大約44公斤疑似來自墨西哥 的芬太尼(fentanyl)，以及約50萬顆摻有卡芬太尼(carfentanil)的假藥片。

緝毒局官員稱此次查獲行動是對當地危險毒品供應的重大打擊，嫌犯姓名和具體的繳獲地點尚未公布。

緝毒局近期發出警告，其西南實驗室發現了含有芬太尼和卡芬太尼混合物的藥片，全國各地實驗室開始檢測出含有這兩種毒品的假藥片。緝毒局稱卡芬太尼是一種獸用鎮靜劑，其效力遠高於芬太尼，是芬太尼的100倍。

聯邦緝毒局紐約分局表示，一直致力於打擊將少量毒品在住宅區製成大量藥片的犯罪活動，以及相關的毒品販運網絡。紐約分局今年春天在一次行動中繳獲了數十萬片假藥和數公斤毒品，揭露紐約當地毒品供應鏈；今年4月，其執法人員在布朗士區和曼哈頓破獲三家毒品包裝廠，並在一次合作行動中繳獲了約42.5公斤芬太尼，顯現當地毒品販賣規模之大。

衛生部門警告，即使是極少量的合成鴉片類藥物也可能致命，而卡芬太尼的存在會增加快速、嚴重過量服用的風險。市衛生局表示，已在當地樣本中檢測到卡芬太尼，並指出雖然納洛酮(naloxone)可以逆轉阿片類藥物的作用，但需要多次使用，而且毒品中可能含有其他鎮靜劑，這會使救援變得更加複雜。

緝毒局目前尚未公布此次行動的眾多細節。通常情況下，在一場大規模緝毒行動後，需要進行實驗室確認和檢方審查後才會提起訴訟。

紐約緝毒局查獲44公斤芬太尼和50萬顆摻有卡芬太尼的藥片。(紐約緝毒局X平台)