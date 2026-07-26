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紐約市警利用無人機 協助逮捕5名地鐵衝浪青少年

記者胡聲橋╱紐約即時報導
紐約市警無人機拍到六名青少年在布碌崙地鐵衝浪。(警方提供)
紐約市警無人機拍到六名青少年在布碌崙地鐵衝浪。(警方提供)

紐約市警察局近日利用無人機輔助，在布碌崙(布魯克林)發現了六名青少年地鐵衝浪者，並逮捕了其中五名，警方還從其中一名青少年身上查獲六把被竊的大都會運輸署(MTA)鑰匙。

▲ 影片來源：X平台@NYPDnews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

市警無人機於20日下午4時13分，發現六人在一輛從紐柯克廣場站(Newkirk Plaza)駛向國王高速公路站(Kings Highway)的B線地鐵車頂衝浪。無人機小組人員通知地面警員後，警方追蹤並逮捕了其中五人。其中一名14歲嫌犯有六把被盜的MTA鑰匙。

其中一名12歲男童和一名13歲男童被控魯莽危害他人安全(reckless endangerment)、妨礙政府行政(obstructing governmental administration)和非法侵入(criminal trespass)；一名14歲男童被控魯莽危害他人安全、妨礙政府行政、非法持有贓物(criminal possession of stolen property)和非法侵入；兩名15歲男童分別被控魯莽危害他人安全及非法侵入。

市警察局25日在X平台公布了無人機拍到的影片，顯示這些青少年在地鐵車頂衝浪、逃離地鐵列車，以及遭到警方逮捕。

警方稱，三天之前也有一名16歲青少年因為同樣行為受重傷，警方希望看到地鐵衝浪的居民立即通報警方。

這名16歲少女22日下午3時12分左右，站在駛入皇后區布羅德海峽站(Broad Channel)的南行A線地鐵車頂，撞到橫梁。她被送往醫院治療，傷勢穩定。

市警察局5月表示，地鐵衝浪現象仍然十分普遍，自五年前開始加重打擊地鐵衝浪以來，警方已逮捕至少60名慣犯，其中最小的只有10歲。MTA上月公布數據顯示，在過去兩年裡，地鐵衝浪的人數增加200%，這主要是受到社群媒體影片的影響。2024年，有7人因此喪生，2025年則有5人喪生。

精華 FAQ

  • 警方出動無人機，在B線地鐵行經布碌崙時發現6名青少年在車頂衝浪，隨即通報地面警力追蹤，最後成功逮捕其中5人。

  • 其中12歲與13歲男童被控魯莽危害他人安全、妨礙政府行政與非法侵入；14歲男童另加控非法持有贓物；2名15歲男童則被控魯莽危害他人安全與非法侵入。

  • 警方指出地鐵衝浪近年因社群媒體而大增，過去2年人數增加200%，2024年與2025年已分別造成7人和5人死亡，因此呼籲民眾見到此情況立即通報。

地鐵 布碌崙 MTA

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