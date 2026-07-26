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MoMA「移民國度」影展 重映甜蜜蜜、推手等6部華語經典

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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MoMA「移民國度」專題影展，特別選映「甜蜜蜜」等多部經典華語電影，呈現華人移民...
MoMA「移民國度」專題影展，特別選映「甜蜜蜜」等多部經典華語電影，呈現華人移民在夢想與現實間的韌性。(圖片取自MoMA官網)

位於曼哈頓的紐約現代藝術博物館(MoMA)即日起至9月9日推出「移民國度」(Immigrant Nation)專題影展，從美國建國250年的移民脈絡切入，探討跨國遷徙的普世價值。本次影展特別選映「甜蜜蜜」、「推手」、「人在紐約」等多部經典華語電影，呈現華人移民在夢想與現實間的韌性。

入選的六部華人體裁影片跨越1980至1990年代。其中，以張曼玉領銜主演的便有「人在紐約」、「甜蜜蜜」、「愛在別鄉的季節」三部經典。由關錦鵬執導的「人在紐約」聚焦來自中港台三地的女性，在繁華而冷漠的紐約交會時所面臨的身分認同與個人追求；羅卓瑤的「愛在別鄉的季節」緊扣1989年天安門事件後的時代傷痛，揭開了海外流亡者在追尋美好生活背後，所付出的慘痛代價與異鄉噩夢。

陳可辛的「甜蜜蜜」則是橫跨時代與空間的愛情經典。兩位懷抱不同夢想的中國青年在香港相遇相知，卻被命運洪流分開；多年後，兩人又在飄泊的紐約街頭重逢。陳可辛將個體對愛情的執著、對孤獨的解藥，與香港回歸前的移民潮及紐約的命運交錯完美融合。

其餘三部作品同樣各具代表性。王穎的「尋人」(Chan Is Missing)以僅2萬元預算打造黑色幽默，透過舊金山唐人街的尋人歷程，真實還原了華裔美國人的多元面貌；張婉婷的「非法移民」則真實刻畫了紐約底層偷渡客為了身份進行假結婚的無奈。而李安的長片處女作「推手」，則藉由退休太極拳大師與洋媳婦的同居生活，深刻剖析了傳統東方價值在異國產生的世代代溝與文化衝擊。

主辦方表示，在美國建國前，移民就已是這片土地演進與變革的核心；「對美國夢的追求，以及對更美好未來的期盼，定義了成百上千萬人的人生軌跡」。而該系列影展亦將視野投向海外，捕捉移民的全球性本質，即「對接納與尊嚴的普世渴望，以及那些奔波在途中的人們，期盼著後代能過上更好生活的殷切寄望」。詳細片單及購票可至官網：moma.org/calendar/film/5911

精華 FAQ

  • 影展從美國建國250年的移民脈絡切入，探討跨國遷徙的普世價值，也把視野放到全球移民經驗，強調對接納、尊嚴與更好生活的共同渴望。

  • 片單包括《甜蜜蜜》《推手》《人在紐約》《愛在別鄉的季節》《尋人》《非法移民》6部作品，橫跨1980至1990年代，涵蓋移民、流亡與文化衝擊等議題。

  • 《人在紐約》寫女性身分認同，《愛在別鄉的季節》觸及天安門事件後的流亡傷痛，《甜蜜蜜》交織愛情與移民潮，《推手》則呈現東西文化與世代衝突。

移民 曼哈頓 華人

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