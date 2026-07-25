沈伯洋紐約海外後援會成立 逾百僑胞到場力挺

沈伯洋在法拉盛向逾百名僑胞說明參選理念及台北市發展願景。（記者許振輝／攝影）

民進黨台北市長參選人沈伯洋 25日在法拉盛 舉行海外後援會成立大會，現場湧入逾百名支持者，高喊「沈伯洋，凍蒜」。活動由立委吳思瑤主持，競選團隊總召、民進黨立法院黨團總召蔡其昌，以及立委王定宇、陳培瑜陪同出席。

影片來源：記者戴慈慧

僑界重量級人士也到場相挺，包括總統府資政、紐約台灣會館理事長蘇春槐，總統府國策顧問樊豐忠，以及海外後援會財務長胡國琳等人。支持者除來自大紐約地區，也有人遠道而來；來自伊利諾州的黃姓支持者夫婦，開車三天抵達紐約參加活動，表達對沈伯洋的支持。

沈伯洋前一天在曼哈頓 與年輕世代對談，25日則轉往法拉盛，與長年深耕僑界的前輩面對面。他表示，自己早年曾在費城留學，當時經常搭乘灰狗巴士到紐約看王建民投球及紐約尼克隊比賽；然而留學期間最難忘的，不只是球賽或課業，而是感恩節無法返台時，當地教會、同鄉會及台灣會館長輩將留學生聚在一起，準備一頓溫暖的晚餐。

他說，台美人在其成長及公共參與過程中，始終給予很大力量。後來他研究中國對各國的影響及滲透，串聯102個國家、200多個組織建立「中國影響力指數」(China Index)，過程中也仰賴海外台灣人協助牽線當地國會議員、智庫及研究者。

沈伯洋表示，海外僑胞累積數十年的政治、學術及商業網絡，是台灣拓展國際關係的重要基礎。無論是爭取國際支持、促進城市交流或推動海外投資，僅靠外交辭令並不足夠，還需要僑胞長期建立的人脈與信任。

談及台北市發展，沈伯洋主張，台北不應長期只將上海視為主要交流對象，而應與世界各地城市建立更完整的合作網絡，從產業、人才、文化及城市治理等面向，將台北納入民主夥伴的城市體系。他並以首爾發展研究院、納許維爾音樂產業及城市登山觀光為例，指出台北擁有豐富資源，卻缺乏長期且明確的城市願景。

沈伯洋說，參選以來常被問及能否勝選，但對他而言，面對值得投入的事情，選擇只有「做或不做」。他表示，守護台灣、改變台北都是值得做的事，盼海外支持者持續運用在地網絡，成為台灣與國際社會之間的橋梁。

民進黨台北市長參選人沈伯洋在活動結束後，為到場支持者簽名。（記者許振輝／攝影）

沈伯洋（前排中）與競選團隊成員及紐約僑界支持者合影。（記者戴慈慧／攝影）

沈伯洋在紐約海外後援會成立大會上發表演說，強調海外台灣人建立的在地網絡，是台灣拓展國際關係的重要力量。（記者許振輝／攝影）