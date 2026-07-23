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布萊克曼狂推AI惡搞影片攻霍楚 專家：吸睛未必吸票

記者高雲兒╱紐約即時報導
共和黨紐約州長候選人、納蘇郡長布萊克曼(右)今年以來大量發布生成式人工智能(AI...
共和黨紐約州長候選人、納蘇郡長布萊克曼(右)今年以來大量發布生成式人工智能(AI)攻擊廣告。(美聯社)

共和黨紐約州長候選人、納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)今年以來大量發布生成式人工智能(AI)攻擊廣告，以虛構人物、惡搞畫面和誇張言論攻擊民主黨籍現任州長霍楚(Kathy Hochul)及紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)。根據外媒統計，今年1月1日至本月17日，布萊克曼至少發布17支疑似含AI生成內容的影片。專家指出，這類低成本影片雖容易吸睛，卻未必比傳統負面廣告更能拉票，過度使用還可能引發選民反感。

AI惡搞霍楚 半年至少17支影片

在其中一支影片中，虛構的毒販、無證移民及能源公司行政總裁輪流表態支持霍楚；另一支影片則以AI生成的霍楚形象，聲稱其政府加稅，是為了支付「免費為性工作者提供醫療」等計畫。

布萊克曼陣營也曾將霍楚和曼達尼塑造成卡通「南方公園」(South Park)人物、竊賊、搬運工及籃球員。其競選團隊將相關影片形容為受言論自由保障的政治諷刺。

競選發言人斯潘德莫斯(Madison Spanodemos)表示，面對霍楚任內不斷上升的稅務和能源費用，紐約民眾「需要一點幽默」。

霍楚陣營則批評布萊克曼利用AI散播謊言。霍楚競選發言人拉杜洛瓦基(Ryan Radulovacki)表示，霍楚團隊毋須使用AI，也能批評布萊克曼多次提高長島地產稅、任內暴力犯罪升至十年高位，以及成立被對手形容為削弱地方警力的武裝組織，因為這些都是「現實中發生的事情」。

部分影片未標示 監管存灰色地帶

紐約州目前並未禁止競選廣告使用AI，但自2024年起，州選舉法要求使用「重大欺騙性媒體」的政治宣傳作出揭露，戲仿和諷刺則可獲豁免。

布萊克曼多數使用AI人物的影片，都在片尾附有標示，但並非全部。例如，一支6月13日發布、將布萊克曼和霍楚描繪成籃球員的影片，便沒有AI聲明。

其競選團隊未解釋不同影片標示方式不一致的原因。負責監督相關規定的州選舉法執法部門，也未回應是否曾調查潛在違規。

哥倫比亞大學政治學教授韋萊斯(Yamil Velez)認為，全面禁止AI政治傳播可能難以通過憲法審查，較可行的做法是要求清楚揭露，並處罰蓄意散布未標示合成內容的競選團隊。

專家：吸睛未必吸票

韋萊斯表示，政治廣告能否奏效，關鍵在於是否引起選民共鳴及情緒反應；AI可以做到，但傳統廣告同樣可以，因此尚無證據顯示AI廣告本身更具說服力。

他也警告，社群媒體充斥大量低品質AI圖片和影片，選民正逐漸厭倦所謂「AI垃圾內容」，競選團隊大量發布，反而可能削弱效果。

紐約大學社群媒體、人工智能與政治中心共同主任塔克(Josh Tucker)指出，高度逼真的AI內容可能令候選人更容易歪曲對手立場、捏造言行，模糊政治諷刺與欺騙性宣傳的界線。

喬治華盛頓大學政治傳播倫理項目主任洛格(Peter Loge)則認為，民調落後或資金較少的候選人，可能更願意嘗試低成本AI影片。他指出，AI並未創造負面競選，只是令虛假或誤導內容可以更快、更便宜地大量散播。

精華 FAQ

  • 他今年大量發布生成式AI影片，透過虛構人物、惡搞畫面與誇張言論攻擊霍楚和曼達尼，外媒統計從1月1日至本月17日，至少已有17支疑似AI生成內容。

  • 紐約州目前未禁止競選廣告使用AI，但自2024年起，若屬「重大欺騙性媒體」就必須揭露；若是戲仿或諷刺內容，則可獲得豁免，形成一定灰色地帶。

  • 專家認為，政治廣告能否奏效取決於是否引發共鳴與情緒反應，AI並沒有明顯優勢；而且社群上低品質AI內容太多，選民可能愈看愈厭倦，反而降低效果。

霍楚 曼達尼 共和黨

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