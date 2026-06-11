紐約市警與被捕女子發生性關係並騷擾受害人 已認罪 被禁再從警

前紐約市警警員蘭伯特(Matthew Lambert)認罪，涉與被捕女子發生性關係並騷擾受害人。(取自50-a.org)

曼哈頓 地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg, Jr.)稱，前紐約市 警警員蘭伯特(Matthew Lambert)承認在辦案期間向多名犯罪受害女子發送帶有性暗示及不當內容訊息，並在逮捕一名女子後不久與其發生性關係。

蘭伯特已在刑事法院認罪，罪名包括三項官方不當行為(Official Misconduct)及一項收受非法酬謝(Receiving Unlawful Gratuities)。

現年33歲、住在皇后區 的蘭伯特於2014年加入市警，2022年被派往曼哈頓第13分局。他已於2025年12月辭職。作為認罪協議的一部分，蘭伯特承認其辭職屬於「因故免職」(removal for cause)，即他日後不得在紐約州重新申請警員資格。他被判兩年緩刑、100小時社區服務，並須接受個人輔導。

白艾榮在聲明中表示，蘭伯特不但在查案期間向受害人發送極不恰當訊息，還濫用職權，與一名數小時前才由他逮捕的女子發生性接觸。

檢方稱，2024年3月，蘭伯特被派去調查一起包裹失竊案期間，多次使用市警配發的工作手機向報案女子發送不當簡訊，包括詢問對方是否常被人說看起來比實際年齡年輕，又提出「案子結束後喝杯慶祝酒？」該女子最後屏蔽了蘭伯特的號碼。

2024年5月，蘭伯特逮捕一名涉嫌輕竊的女子。檢方表示，在處理逮捕程序期間，蘭伯特告訴該女子，自己「大概」可以向她開出出庭通知書(DAT)，讓她獲釋，而非將她移送拘押等候提審。期間，他還向該女子展示其私處裸照。

約兩小時後，蘭伯特向該女子開出DAT，讓她日後自行到庭。當天稍後，蘭伯特開始傳訊息給該女子，詢問自己是否可以「過去打聲招呼」。當晚午夜過後不久，蘭伯特開車前往該女子位於曼哈頓的住所，兩人在蘭伯特的車內發生性關係。事後，蘭伯特又傳訊稱「妳人真酷」、「謝謝妳出來」。