我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

紐約市警與被捕女子發生性關係並騷擾受害人 已認罪 被禁再從警

記者劉梓祁／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前紐約市警警員蘭伯特(Matthew Lambert)認罪，涉與被捕女子發生性關...
前紐約市警警員蘭伯特(Matthew Lambert)認罪，涉與被捕女子發生性關係並騷擾受害人。(取自50-a.org)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg, Jr.)稱，前紐約市警警員蘭伯特(Matthew Lambert)承認在辦案期間向多名犯罪受害女子發送帶有性暗示及不當內容訊息，並在逮捕一名女子後不久與其發生性關係。

蘭伯特已在刑事法院認罪，罪名包括三項官方不當行為(Official Misconduct)及一項收受非法酬謝(Receiving Unlawful Gratuities)。

現年33歲、住在皇后區的蘭伯特於2014年加入市警，2022年被派往曼哈頓第13分局。他已於2025年12月辭職。作為認罪協議的一部分，蘭伯特承認其辭職屬於「因故免職」(removal for cause)，即他日後不得在紐約州重新申請警員資格。他被判兩年緩刑、100小時社區服務，並須接受個人輔導。

白艾榮在聲明中表示，蘭伯特不但在查案期間向受害人發送極不恰當訊息，還濫用職權，與一名數小時前才由他逮捕的女子發生性接觸。

檢方稱，2024年3月，蘭伯特被派去調查一起包裹失竊案期間，多次使用市警配發的工作手機向報案女子發送不當簡訊，包括詢問對方是否常被人說看起來比實際年齡年輕，又提出「案子結束後喝杯慶祝酒？」該女子最後屏蔽了蘭伯特的號碼。

2024年5月，蘭伯特逮捕一名涉嫌輕竊的女子。檢方表示，在處理逮捕程序期間，蘭伯特告訴該女子，自己「大概」可以向她開出出庭通知書(DAT)，讓她獲釋，而非將她移送拘押等候提審。期間，他還向該女子展示其私處裸照。

約兩小時後，蘭伯特向該女子開出DAT，讓她日後自行到庭。當天稍後，蘭伯特開始傳訊息給該女子，詢問自己是否可以「過去打聲招呼」。當晚午夜過後不久，蘭伯特開車前往該女子位於曼哈頓的住所，兩人在蘭伯特的車內發生性關係。事後，蘭伯特又傳訊稱「妳人真酷」、「謝謝妳出來」。

精華 FAQ

  • 檢方指控他向多名女性受害人發送帶有性暗示與不當內容的訊息，還利用職務接觸被捕女子，甚至在處理案件時展示私處裸照並誘發性關係。

  • 蘭伯特在刑事法院認罪，承認三項官方不當行為及一項收受非法酬謝。法院判處他兩年緩刑、100小時社區服務，並要求接受個人輔導。

  • 作為協議的一部分，他承認辭職屬於因故免職，因此日後不得再向紐約州申請警員資格，等同被永久排除在警界之外。

紐約市 曼哈頓 皇后區

上一則

圖輯╱世界盃紐約皇后區免費球迷區開幕 百度高溫難擋熱情

下一則

世界盃紐約皇后區球迷區啟用 法拉盛商家備戰盼帶動商圈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

賓州小鎮2水療店涉賣淫被查 61歲華女遭控多項罪名

賓州小鎮2水療店涉賣淫被查 61歲華女遭控多項罪名
67歲男赴約後陳屍路旁 雙國籍女子靠交友軟體獵殺長者

67歲男赴約後陳屍路旁 雙國籍女子靠交友軟體獵殺長者
洛加大爆連環襲擊案 男子1小時攻擊5女性

洛加大爆連環襲擊案 男子1小時攻擊5女性
紐約市懲教局警官涉勒索下屬、詐領加班費 遭聯邦起訴

紐約市懲教局警官涉勒索下屬、詐領加班費 遭聯邦起訴

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
位於賓州車站新澤西通勤鐵路候車大廳內遺留的血跡。（記者許君達/攝影）

紐約賓州車站爆大規模砍殺 6傷…樓上就是NBA總決賽球場 川普今晚要蒞臨

2026-06-07 23:40

超人氣

更多 >
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實

四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實
好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
37歲前SpaceX工程師已半退休 算算手上股票估值1350萬元

37歲前SpaceX工程師已半退休 算算手上股票估值1350萬元