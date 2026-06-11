紐約市警與被捕女子發生性關係並騷擾受害人 已認罪 被禁再從警
曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg, Jr.)稱，前紐約市警警員蘭伯特(Matthew Lambert)承認在辦案期間向多名犯罪受害女子發送帶有性暗示及不當內容訊息，並在逮捕一名女子後不久與其發生性關係。
蘭伯特已在刑事法院認罪，罪名包括三項官方不當行為(Official Misconduct)及一項收受非法酬謝(Receiving Unlawful Gratuities)。
現年33歲、住在皇后區的蘭伯特於2014年加入市警，2022年被派往曼哈頓第13分局。他已於2025年12月辭職。作為認罪協議的一部分，蘭伯特承認其辭職屬於「因故免職」(removal for cause)，即他日後不得在紐約州重新申請警員資格。他被判兩年緩刑、100小時社區服務，並須接受個人輔導。
白艾榮在聲明中表示，蘭伯特不但在查案期間向受害人發送極不恰當訊息，還濫用職權，與一名數小時前才由他逮捕的女子發生性接觸。
檢方稱，2024年3月，蘭伯特被派去調查一起包裹失竊案期間，多次使用市警配發的工作手機向報案女子發送不當簡訊，包括詢問對方是否常被人說看起來比實際年齡年輕，又提出「案子結束後喝杯慶祝酒？」該女子最後屏蔽了蘭伯特的號碼。
2024年5月，蘭伯特逮捕一名涉嫌輕竊的女子。檢方表示，在處理逮捕程序期間，蘭伯特告訴該女子，自己「大概」可以向她開出出庭通知書(DAT)，讓她獲釋，而非將她移送拘押等候提審。期間，他還向該女子展示其私處裸照。
約兩小時後，蘭伯特向該女子開出DAT，讓她日後自行到庭。當天稍後，蘭伯特開始傳訊息給該女子，詢問自己是否可以「過去打聲招呼」。當晚午夜過後不久，蘭伯特開車前往該女子位於曼哈頓的住所，兩人在蘭伯特的車內發生性關係。事後，蘭伯特又傳訊稱「妳人真酷」、「謝謝妳出來」。
檢方指控他向多名女性受害人發送帶有性暗示與不當內容的訊息，還利用職務接觸被捕女子，甚至在處理案件時展示私處裸照並誘發性關係。 蘭伯特在刑事法院認罪，承認三項官方不當行為及一項收受非法酬謝。法院判處他兩年緩刑、100小時社區服務，並要求接受個人輔導。 作為協議的一部分，他承認辭職屬於因故免職，因此日後不得再向紐約州申請警員資格，等同被永久排除在警界之外。
精華 FAQ
檢方指控他向多名女性受害人發送帶有性暗示與不當內容的訊息，還利用職務接觸被捕女子，甚至在處理案件時展示私處裸照並誘發性關係。
蘭伯特在刑事法院認罪，承認三項官方不當行為及一項收受非法酬謝。法院判處他兩年緩刑、100小時社區服務，並要求接受個人輔導。
作為協議的一部分，他承認辭職屬於因故免職，因此日後不得再向紐約州申請警員資格，等同被永久排除在警界之外。
上一則
圖輯╱世界盃紐約皇后區免費球迷區開幕 百度高溫難擋熱情
下一則