曼哈頓第二大道地鐵延長線開始破土 預計2032年通地鐵
曼哈頓第二大道地鐵二期東哈林區延長線工程本周起進入土建施工階段。首期工程為豎井開挖，預計盾構機(TBM)2027年初將由此進入地下掘進位置，並開始挖掘隧道。
第二大道延長線從現有的96街站起始，向北延長至120街，然後再轉向西北方向，終到125街交萊辛頓大道(Lexington Ave)與公園大道(Park Avenue)處，與地鐵4/5/6線和北線鐵路(Metro North)的125街站實現換乘。新線路計畫增設三個車站，主要服務于曼哈頓唯一一個尚未被地鐵網覆蓋的社區東哈林區，預計可服務超過10萬人口。
州長霍楚(Kathy Hochul)本周早些時候在東哈林區的120街豎井起始點出席了動土儀式。據介紹，本段隧道工程將分為兩個部分，盾構機將負責120街至125街之間、需要從現有建築物下方斜穿過街區的段落，從105街至110街之間的段落則將採用成本更可控的明挖回填(cut and cover)法，在第二大道上露天開挖；而110街至120街、以及96街至105街之間則已有此前施工時留下的隧道可供直接利用。
州府新聞稿介紹，工程專用的可變密度隧道盾構機將於2027年初交付使用。該設備是目前最先進的產品，重達150萬磅，配備23呎長的碳化鎢刀頭，並可根據不同岩層物質調整作業方式，從硬質岩石刀軟性沙土都可應付。而在掘進過程中，盾構機還可同時在後方已鑿開的部位進行內壁加固作業。
第二大道地鐵二期項目總預算約70億元，預計2032年通車。大都會運輸署(MTA)介紹，本項目借鑑了一期工程的經驗，在整體開工前提前完成了耗時且瑣碎的公用設施遷移工作，使工程效率得以提高、工期縮短，結合其他更先進的商業管理措施，預計總計能節省10億元的成本。川普政府去年10月曾因審查合規性的藉口凍結了前任政府對該工程承諾的聯邦資金，但在MTA提告並得到法庭禁令後，於今年4月恢復了撥款。
霍楚表示，在二期工程開始破土的同時，下一期工程計畫已現曙光。根據規畫，第二大道地鐵線未來將沿125街繼續向西延長，至西區的百老匯大道，與曼哈頓北部現有的三條地鐵線全部實現交叉換乘，同時保留遠期向新澤西方向繼續延長的空間。2027財年州預算已撥款2500萬元用於該計畫的前期評估和設計。此外，根據第二大道地鐵線原始設計方案，其南部路段將經曼哈頓東區直達華埠及下城金融區，但這一方案在早年夭折後，迄今尚未被重新提上日程。
工程自96街站北延至125街，首階段先在120街開挖豎井，之後由盾構機下地掘進。部分路段採明挖回填，已存在隧道區段則可直接利用。 新線將增設三個車站，主要服務曼哈頓東哈林區，這裡是全市唯一尚未被地鐵網完整覆蓋的社區，預計可便利超過十萬名居民通勤。 二期工程總預算約70億元，目標在2032年通車；州府另已撥款2500萬元評估下一期向西延至百老匯的可能，並保留未來接續新澤西的空間。
精華 FAQ
工程自96街站北延至125街，首階段先在120街開挖豎井，之後由盾構機下地掘進。部分路段採明挖回填，已存在隧道區段則可直接利用。
新線將增設三個車站，主要服務曼哈頓東哈林區，這裡是全市唯一尚未被地鐵網完整覆蓋的社區，預計可便利超過十萬名居民通勤。
二期工程總預算約70億元，目標在2032年通車；州府另已撥款2500萬元評估下一期向西延至百老匯的可能，並保留未來接續新澤西的空間。
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