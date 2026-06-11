曼哈頓第二大道地鐵延長線開始破土 預計2032年通地鐵

曼哈頓第二大道地鐵二期工程本周破土開工。該線路從現有96街車站向北延伸，至125街與現有4/5/6線和北線鐵路相互交叉，實現換乘，建成後將為曼哈頓唯一不通地鐵的社區東哈林區的10萬居民提供服務。(Susan Watts，州長辦公室提供)

曼哈頓 第二大道地鐵二期東哈林區延長線工程本周起進入土建施工階段。首期工程為豎井開挖，預計盾構機(TBM)2027年初將由此進入地下掘進位置，並開始挖掘隧道。

第二大道延長線從現有的96街站起始，向北延長至120街，然後再轉向西北方向，終到125街交萊辛頓大道(Lexington Ave)與公園大道(Park Avenue)處，與地鐵4/5/6線和北線鐵路(Metro North)的125街站實現換乘。新線路計畫增設三個車站，主要服務于曼哈頓唯一一個尚未被地鐵網覆蓋的社區東哈林區，預計可服務超過10萬人口。

州長霍楚 (Kathy Hochul)本周早些時候在東哈林區的120街豎井起始點出席了動土儀式。據介紹，本段隧道工程將分為兩個部分，盾構機將負責120街至125街之間、需要從現有建築物下方斜穿過街區的段落，從105街至110街之間的段落則將採用成本更可控的明挖回填(cut and cover)法，在第二大道上露天開挖；而110街至120街、以及96街至105街之間則已有此前施工時留下的隧道可供直接利用。

州府新聞稿介紹，工程專用的可變密度隧道盾構機將於2027年初交付使用。該設備是目前最先進的產品，重達150萬磅，配備23呎長的碳化鎢刀頭，並可根據不同岩層物質調整作業方式，從硬質岩石刀軟性沙土都可應付。而在掘進過程中，盾構機還可同時在後方已鑿開的部位進行內壁加固作業。

第二大道地鐵二期項目總預算約70億元，預計2032年通車。大都會運輸署(MTA)介紹，本項目借鑑了一期工程的經驗，在整體開工前提前完成了耗時且瑣碎的公用設施遷移工作，使工程效率得以提高、工期縮短，結合其他更先進的商業管理措施，預計總計能節省10億元的成本。川普政府去年10月曾因審查合規性的藉口凍結了前任政府對該工程承諾的聯邦資金，但在MTA提告並得到法庭禁令後，於今年4月恢復了撥款。

霍楚表示，在二期工程開始破土的同時，下一期工程計畫已現曙光。根據規畫，第二大道地鐵線未來將沿125街繼續向西延長，至西區的百老匯大道，與曼哈頓北部現有的三條地鐵線全部實現交叉換乘，同時保留遠期向新澤西方向繼續延長的空間。2027財年州預算已撥款2500萬元用於該計畫的前期評估和設計。此外，根據第二大道地鐵線原始設計方案，其南部路段將經曼哈頓東區直達華埠及下城金融區，但這一方案在早年夭折後，迄今尚未被重新提上日程。