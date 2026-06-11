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翻轉百年紀錄 華裔首度躍升紐約第一大移民群體

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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最新報告指，紐約市華裔移民已成為規模最大的外來移民群體，徹底翻轉了長久以來由歐洲...
最新報告指，紐約市華裔移民已成為規模最大的外來移民群體，徹底翻轉了長久以來由歐洲與拉美移民稱霸的傳統格局。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市規畫局(DCP)發布的最新十年期人口結構報告指，本市華裔移民人口已超越多明尼加移民，成為規模最大的外來移民群體；這也是紐約市歷史上首度由亞裔移民群體摘下外籍出生人口的龍頭寶座，徹底翻轉了長久以來由歐洲與拉美移民稱霸的傳統格局。

這份人口報告顯示，在2023年，紐約市來自中國大陸、台灣與香港的華裔外籍出生人口總數已達到39萬7000人，比2013年增長了5%；在紐約市高達310萬的龐大移民總人口中，華裔佔據了12.8%的比例。

對於這項歷史性的增長，曾為紐約首位亞裔市議員、現任州參議員劉醇逸(John Liu)表示，華裔社區的壯大是一個循序漸進的過程，無數華人懷揣著美國夢來到這裡，為了自己和下一代辛勤打拼，才造就了今天的局面。他進一步指出，紐約的華裔社群不僅規模持續擴大，整體經濟實力也有所提升，家庭收入中位數已達到6萬元，其影響力廣泛滲透至企業界、學術界、政壇等領域。

華埠民主黨65D區領袖于金山觀察到，近年來華裔政客數量明顯增長，政治路線愈發多元，從原先的「一邊倒向自由派」，到如今保守派、乃至共和黨各有代表，使得更多華社居民的觀點及聲音得以體現；「這無疑是好現象」。

紐約市大(CUNY)政治學與社會學教授莫倫科普夫(John Mollenkopf)分析了2024年的最新數據，指出華裔群體在紐約的歷史地位，已逐漸能與19世紀徹底重塑紐約政經版圖的德國裔、義大利裔以及東歐猶太裔移民並駕齊驅。

透過長期追蹤市府選民登記檔案，莫倫科普夫也發現，在紐約市前十大最常見的選民姓氏中，華人傳統大姓「陳」(Chen)已高居第三位；而在前30大選民姓氏中，華裔姓氏就佔了五個。他強調，這一發現充分展現了華裔社群的強大政治潛力；盡管移民轉化為公民、進而登記投票需要一定時間，但華裔群體在未來幾年的市級選舉中，必然會展現出越來越舉足輕重的影響力。

這份人口藍圖將指導市府重新審視資源分配及都市規劃。于金山認為，如今華社最需要的支援是對合法移民的幫扶、及生活品質的提高；「從對華埠傷害極大的堵車費(congestion pricing)，五分局、七分局警力不足，到遊民所，這些都是迫切需要解決的問題」。

而另一方面，華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟認為，華裔人口增長所帶來的人氣，正是華埠存續發展所需要的動力。他指出，近年來華埠新店不少、熱度極高，更說明傳統移民社區對新移民仍有吸引力；而他也希望更多華裔能透過積極投票來增強政治影響力，以推動更多在住房及城市規劃上惠及華社的政策。

精華 FAQ

  • 報告指出，華裔移民人口已超越多明尼加移民，首次躍升為紐約市規模最大的外來移民群體，改寫了長期由歐洲與拉美移民主導的格局。

  • 2023年來自中國大陸、台灣與香港的華裔外籍出生人口達39萬7000人，較2013年增加5%，在全市310萬移民人口中佔12.8%。

  • 文章認為華裔社群的人口與經濟實力同步增長，政壇代表性也更分散多元，隨著更多人完成入籍與登記投票，未來市級選舉影響力將更顯著。

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