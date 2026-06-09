川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
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據雅虎新聞網報導，凱伊（Kai Trump）周一陪同川普（Donald Trump）出席NBA總決賽。根據網路流傳的一段影片顯示，當這位美國總統出現在球場大螢幕上並向觀眾敬禮時，現場疑似傳出噓聲，而當時場內也正在演唱美國國歌。
同一畫面中，鏡頭捕捉到凱伊在觀眾出現反應時露出微笑的表情。雖然目前無法確認她的反應是否直接針對現場情況，但這一瞬間仍引發外界討論與關注。
在社群平台X上流傳的另一段影片進一步顯示，周一NBA總決賽第三戰期間，當鏡頭轉向川普所在位置時，他在大螢幕上被拍到面帶微笑並舉手致意，而現場隨即出現噓聲反應。
目前尚不清楚川普本人是否聽見現場觀眾的反應。不過，其孫女凱伊當時的表情被不少網友解讀為有所回應。從畫面看來，這位19歲的年輕人當時似乎正注視著比賽進行。
另據英國廣播公司（BBC）報導，部分現場觀眾對總統到場表達不滿。由於維安需求提升，球館安檢程序也隨之加嚴，導致入場球迷需在場館外排隊等候數小時，人潮甚至延伸至兩個街區之外，對觀賽動線造成影響。
現年79歲的川普當天與孫女凱伊，以及紐約尼克隊（New York Knicks）老闆多蘭（James Dolan）一同觀賞了尼克隊對陣聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）的比賽。
此外，社群平台流傳的另一段短片還顯示，川普在比賽期間似乎閉目休息，引發部分球迷猜測他當時可能短暫打盹；相較之下，凱伊則被描述為整場比賽過程中持續專注觀賽。
Donald Trump gets booed at the NBA Finals in New York City.— Variety (@Variety) June 9, 2026
(via ABC) pic.twitter.com/ryUdrY8Lw2
報導指出，當川普在球場大螢幕上現身並向觀眾敬禮時，現場疑似出現噓聲反應；BBC也提到，部分觀眾對他到場表達不滿。 影片顯示，當觀眾出現反應時，凱伊露出微笑，因此被外界解讀為可能對現場情況有所回應，但目前無法確認她的微笑究竟是因何而起。 由於總統到場帶來更高維安需求，球館安檢明顯加嚴，導致球迷需在場外排隊數小時，甚至延伸到兩個街區外，影響入場與觀賽動線。
精華 FAQ
報導指出，當川普在球場大螢幕上現身並向觀眾敬禮時，現場疑似出現噓聲反應；BBC也提到，部分觀眾對他到場表達不滿。
影片顯示，當觀眾出現反應時，凱伊露出微笑，因此被外界解讀為可能對現場情況有所回應，但目前無法確認她的微笑究竟是因何而起。
由於總統到場帶來更高維安需求，球館安檢明顯加嚴，導致球迷需在場外排隊數小時，甚至延伸到兩個街區外，影響入場與觀賽動線。
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