川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普現身NBA總決賽現場，球場大螢幕播放敬禮畫面後疑似遭噓聲。

川普現身NBA總決賽現場，球場大螢幕播放敬禮畫面後疑似遭噓聲。 重點二： 孫女凱伊在旁露出微笑，該表情引發網友熱議與解讀。

孫女凱伊在旁露出微笑，該表情引發網友熱議與解讀。 重點三：觀賽前安檢升級造成排隊延誤，川普與尼克隊老闆同場觀戰。

據雅虎 新聞網報導，凱伊（Kai Trump）周一陪同川普 （Donald Trump）出席NBA 總決賽。根據網路流傳的一段影片顯示，當這位美國總統出現在球場大螢幕上並向觀眾敬禮時，現場疑似傳出噓聲，而當時場內也正在演唱美國國歌。

同一畫面中，鏡頭捕捉到凱伊在觀眾出現反應時露出微笑的表情。雖然目前無法確認她的反應是否直接針對現場情況，但這一瞬間仍引發外界討論與關注。

在社群平台X上流傳的另一段影片進一步顯示，周一NBA總決賽第三戰期間，當鏡頭轉向川普所在位置時，他在大螢幕上被拍到面帶微笑並舉手致意，而現場隨即出現噓聲反應。

目前尚不清楚川普本人是否聽見現場觀眾的反應。不過，其孫女凱伊當時的表情被不少網友解讀為有所回應。從畫面看來，這位19歲的年輕人當時似乎正注視著比賽進行。

另據英國廣播公司（BBC）報導，部分現場觀眾對總統到場表達不滿。由於維安需求提升，球館安檢程序也隨之加嚴，導致入場球迷需在場館外排隊等候數小時，人潮甚至延伸至兩個街區之外，對觀賽動線造成影響。

現年79歲的川普當天與孫女凱伊，以及紐約尼克隊（New York Knicks）老闆多蘭（James Dolan）一同觀賞了尼克隊對陣聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）的比賽。

此外，社群平台流傳的另一段短片還顯示，川普在比賽期間似乎閉目休息，引發部分球迷猜測他當時可能短暫打盹；相較之下，凱伊則被描述為整場比賽過程中持續專注觀賽。

Donald Trump gets booed at the NBA Finals in New York City.



(via ABC) pic.twitter.com/ryUdrY8Lw2 — Variety (@Variety) June 9, 2026