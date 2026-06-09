我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普:必須回應

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）
美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普現身NBA總決賽現場，球場大螢幕播放敬禮畫面後疑似遭噓聲。
  • 重點二：孫女凱伊在旁露出微笑，該表情引發網友熱議與解讀。
  • 重點三：觀賽前安檢升級造成排隊延誤，川普與尼克隊老闆同場觀戰。

雅虎新聞網報導，凱伊（Kai Trump）周一陪同川普（Donald Trump）出席NBA總決賽。根據網路流傳的一段影片顯示，當這位美國總統出現在球場大螢幕上並向觀眾敬禮時，現場疑似傳出噓聲，而當時場內也正在演唱美國國歌。

同一畫面中，鏡頭捕捉到凱伊在觀眾出現反應時露出微笑的表情。雖然目前無法確認她的反應是否直接針對現場情況，但這一瞬間仍引發外界討論與關注。

在社群平台X上流傳的另一段影片進一步顯示，周一NBA總決賽第三戰期間，當鏡頭轉向川普所在位置時，他在大螢幕上被拍到面帶微笑並舉手致意，而現場隨即出現噓聲反應。

目前尚不清楚川普本人是否聽見現場觀眾的反應。不過，其孫女凱伊當時的表情被不少網友解讀為有所回應。從畫面看來，這位19歲的年輕人當時似乎正注視著比賽進行。

另據英國廣播公司（BBC）報導，部分現場觀眾對總統到場表達不滿。由於維安需求提升，球館安檢程序也隨之加嚴，導致入場球迷需在場館外排隊等候數小時，人潮甚至延伸至兩個街區之外，對觀賽動線造成影響。

現年79歲的川普當天與孫女凱伊，以及紐約尼克隊（New York Knicks）老闆多蘭（James Dolan）一同觀賞了尼克隊對陣聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）的比賽。

此外，社群平台流傳的另一段短片還顯示，川普在比賽期間似乎閉目休息，引發部分球迷猜測他當時可能短暫打盹；相較之下，凱伊則被描述為整場比賽過程中持續專注觀賽。

精華 FAQ

  • 報導指出，當川普在球場大螢幕上現身並向觀眾敬禮時，現場疑似出現噓聲反應；BBC也提到，部分觀眾對他到場表達不滿。

  • 影片顯示，當觀眾出現反應時，凱伊露出微笑，因此被外界解讀為可能對現場情況有所回應，但目前無法確認她的微笑究竟是因何而起。

  • 由於總統到場帶來更高維安需求，球館安檢明顯加嚴，導致球迷需在場外排隊數小時，甚至延伸到兩個街區外，影響入場與觀賽動線。

雅虎 NBA 川普

上一則

別等截止日…USPS郵戳規定變了 郵寄選票須提早寄出

下一則

95℉…紐約市本周恐面臨今年最高溫 體感破百度
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

NBA／川普現身G3觀戰創紀錄卻遭狂噓 席佛緩頰：他是真正尼克迷

NBA／川普現身G3觀戰創紀錄卻遭狂噓 席佛緩頰：他是真正尼克迷
首位看NBA總決賽總統？川普檔期爆滿 仍喊看尼克爭冠

首位看NBA總決賽總統？川普檔期爆滿 仍喊看尼克爭冠
尼克迎主場總決賽 票價破萬 川普將出席維安空前

尼克迎主場總決賽 票價破萬 川普將出席維安空前
尼克迎主場總決賽 票價破萬、禁帶包包 川普出席維安空前

尼克迎主場總決賽 票價破萬、禁帶包包 川普出席維安空前

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
位於賓州車站新澤西通勤鐵路候車大廳內遺留的血跡。（記者許君達/攝影）

紐約賓州車站爆大規模砍殺 6傷…樓上就是NBA總決賽球場 川普今晚要蒞臨

2026-06-07 23:40

超人氣

更多 >
美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅
下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象

下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象
好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元

好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元