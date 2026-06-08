鄭麗文訪紐期間 遭行動者投影抗議

行動者7日晚間在法拉盛一處活動場地外進行投影抗議，將以鄭麗文為主角的諷刺漫畫投射於建築外牆，表達對其政治立場的不同意見。（Andy提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭麗文於法拉盛出席僑界活動時，場外遭大型投影抗議。

鄭麗文於法拉盛出席僑界活動時，場外遭大型投影抗議。 重點二： 抗議者以諷刺圖像批評其兩岸立場，指控如向北京遞投名狀。

抗議者以諷刺圖像批評其兩岸立場，指控如向北京遞投名狀。 重點三：行動者稱投影抗議兼具藝術性與低衝突，並擬建全球紀錄網站。

國民黨 主席鄭麗文 7日晚間在法拉盛 出席僑界活動期間，場外有行動者以大型投影方式進行抗議，將諷刺漫畫圖樣及文字投射在建築外牆上，表達對其近期政治立場及兩岸主張的不滿。

參與行動的Andy受訪表示，當晚抗議者來自不同背景，包括法學院學生、工程系學生、影像創作者及社區倡議人士等。行動以投影設備將設計圖像投射至建築外牆，希望透過公共藝術形式傳達政治訴求。

抗議者的投影作品描繪鄭麗文手持卷軸，將台灣地圖交向一隻大型手掌。Andy表示，作品以諷刺手法呈現他們對鄭麗文近期政治主張的批評，「像是她在遞『投名狀』給北京」。

他表示，團隊最初受到重慶一名行動者以投影方式發表政治訊息事件啟發，認為投影抗議兼具藝術性與傳播效果，因此逐步發展成跨城市行動。過去一年間，類似活動已在紐約、柏林、洛杉磯、舊金山及雪梨等地進行。

Andy指出，團隊選擇投影而非傳統示威方式，主要是希望以非接觸、低衝突的方式表達立場，同時透過影像記錄及社群媒體擴大討論。

他透露，目前團隊正建立一個全球投影行動網站，未來將收錄世界各地中國駐外使領館位置及歷次投影紀錄，並以地圖方式呈現行動足跡。

根據抗議者說法，當晚行動持續約數十分鐘，期間未發生衝突。部分與會人士曾駐足觀看，也有人拍照留念。