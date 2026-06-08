鄭麗文訪紐期間 遭行動者投影抗議
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國民黨主席鄭麗文7日晚間在法拉盛出席僑界活動期間，場外有行動者以大型投影方式進行抗議，將諷刺漫畫圖樣及文字投射在建築外牆上，表達對其近期政治立場及兩岸主張的不滿。
參與行動的Andy受訪表示，當晚抗議者來自不同背景，包括法學院學生、工程系學生、影像創作者及社區倡議人士等。行動以投影設備將設計圖像投射至建築外牆，希望透過公共藝術形式傳達政治訴求。
抗議者的投影作品描繪鄭麗文手持卷軸，將台灣地圖交向一隻大型手掌。Andy表示，作品以諷刺手法呈現他們對鄭麗文近期政治主張的批評，「像是她在遞『投名狀』給北京」。
他表示，團隊最初受到重慶一名行動者以投影方式發表政治訊息事件啟發，認為投影抗議兼具藝術性與傳播效果，因此逐步發展成跨城市行動。過去一年間，類似活動已在紐約、柏林、洛杉磯、舊金山及雪梨等地進行。
Andy指出，團隊選擇投影而非傳統示威方式，主要是希望以非接觸、低衝突的方式表達立場，同時透過影像記錄及社群媒體擴大討論。
他透露，目前團隊正建立一個全球投影行動網站，未來將收錄世界各地中國駐外使領館位置及歷次投影紀錄，並以地圖方式呈現行動足跡。
根據抗議者說法，當晚行動持續約數十分鐘，期間未發生衝突。部分與會人士曾駐足觀看，也有人拍照留念。
她在法拉盛出席僑界活動時，場外遭行動者以大型投影將諷刺漫畫與文字投射到建築外牆，藉公共藝術方式表達政治不滿，整場行動持續數十分鐘。 抗議者表示，作品描繪鄭麗文手持卷軸把台灣地圖交給一隻大手，象徵她近期政治主張受北京影響，甚至被形容像是在向北京遞交「投名狀」。 Andy說，團隊受重慶投影抗議啟發，已在多個城市持續行動，未來將建立全球網站，收錄各地中國駐外使領館位置與歷次投影紀錄並以地圖呈現。
精華 FAQ
她在法拉盛出席僑界活動時，場外遭行動者以大型投影將諷刺漫畫與文字投射到建築外牆，藉公共藝術方式表達政治不滿，整場行動持續數十分鐘。
抗議者表示，作品描繪鄭麗文手持卷軸把台灣地圖交給一隻大手，象徵她近期政治主張受北京影響，甚至被形容像是在向北京遞交「投名狀」。
Andy說，團隊受重慶投影抗議啟發，已在多個城市持續行動，未來將建立全球網站，收錄各地中國駐外使領館位置與歷次投影紀錄並以地圖呈現。
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