鄭麗文一行訪紐約皇后區植物園 與僑領及民代交流

國民黨主席鄭麗文8日率訪問團參訪皇后區植物園(Queens Botanical Garden)，與植物園董事會成員及社區代表交流。(記者戴慈慧／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭麗文率國民黨訪團參訪皇后區植物園並與僑界交流。

鄭麗文率國民黨訪團參訪皇后區植物園並與僑界交流。 重點二： 園方盼藉交流深化台美文化互動，並促進後續合作。

園方盼藉交流深化台美文化互動，並促進後續合作。 重點三：鄭麗文談台海局勢，主張以對話降低衝突風險。

正在紐約市訪問的國民黨主席鄭麗文 ，8日率團參訪皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)，與植物園董事會成員及社區代表交流。

此次參訪由皇后區植物園大使黃百齡(Pauline Huang)安排接待。植物園園長Evie Hantzopoulos、董事長Raymond Jasen及董事會成員出席歡迎，紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)及皇后區區長辦公室移民中心主任Starry Yan也到場與訪團交流。園方表示期盼透過此次在皇后區植物園的交流與對話，促進更具建設性的互動平台，深化台美文化交流與民間友誼，並為未來更多合作奠定良好基礎。

皇后區植物園多年來與台裔社區保持密切合作，其中最具代表性的活動之一是台灣蘭花展。該展自2014年起在植物園舉辦，結合花卉展示、文化表演及教育活動，已成為當地亞裔社區年度重要活動之一。在植物園參訪期間，鄭麗文一行也了解園方與台灣蘭花展的合作成果。

鄭麗文致詞時表示，她早年因家人居住皇后區，經常往返法拉盛，對當地台灣社區並不陌生。她形容法拉盛對許多海外台灣留學生而言，曾是「最接近家鄉的地方」，而皇后區植物園則像是都市中的綠洲，不僅提供自然空間，也承擔社區教育與文化交流功能。

談及此次訪美行程，鄭麗文表示，近年台海局勢受到國際社會高度關注，她希望藉由與美國各界交流，討論如何降低衝突風險，並推動兩岸及東亞地區和平穩定。她認為，在全球局勢不確定性增加的背景下，對話與交流仍是避免衝突的重要途徑。

國民黨前立法委員李明星、世界台灣商會資深顧問吳達義、大紐約僑界急難救助理事長王金智及前紐約州眾議員楊愛倫等參與了活動。

訪美期間，鄭麗文亦持續拜訪紐約僑界及社區組織。7日下午，她前往天仁茗茶參訪，與負責人李明星夫婦及僑界人士茶敘交流，了解當地台商經營情況及華人社區近年發展。

陪同訪問的成員包括中央評議委員會主席團主席袁健生、美國國民黨總支部代表秦日新、國際事務部主任董佳瑜及海外事務部主任吳亮儀等人。

國民黨主席鄭麗文(中)7日訪問紐約華埠天仁茗茶，與天仁茗茶創辦人李明星夫婦茶敘交流。(李明星提供)

國民黨主席鄭麗文(中)7日訪問紐約華埠天仁茗茶，與天仁茗茶創辦人李明星夫婦茶敘交流。(李明星提供)