鄭麗文訪紐約華埠 籲華人大團結 促全世界和平

紐約僑界代表在中華公所迎接鄭麗文。圖中前排左起分別為國民黨駐美代表秦日新、中華民國前駐美代表袁健生、中國國民黨主席鄭麗文、紐約中華公所主席伍鋭賢、中華公所顧問于金山和蕭貴源。(記者許君達╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭麗文訪紐約華埠，呼籲全球華人大團結促進兩岸與世界和平。

鄭麗文訪紐約華埠，呼籲全球華人大團結促進兩岸與世界和平。 重點二： 她提及鄭習會與川習會，強調美中合作可降低對立並建立互信。

她提及鄭習會與川習會，強調美中合作可降低對立並建立互信。 重點三：紐約中華公所歡迎來訪，鄭麗文並向孫中山塑像獻花致敬。

中國國民黨主席鄭麗文 7日下午造訪曼哈頓華埠 ，在紐約中華公所會見僑胞並前往華埠哥倫布公園向孫中山銅像獻花致敬。鄭麗文在發表演說時呼籲全球華人 大團結，不僅促成兩岸和平，更要帶動整個人類歷史不再互相殘殺。

鄭麗文首先向紐約僑界報告稱，在「鄭習會」後，她再一次得到對岸的訊號，表達希望台海和平穩定不只是台灣多數人的意願，也是由北京所代表的「所有大陸同胞」的期待。

鄭麗文說，以華人的智慧，在台灣創造了「亞洲四小龍」經濟奇跡、自由民主和平轉型的政治奇蹟，以及台積電等半導體「護國神山」的科技奇蹟；在中國則創造了改革開放以後「超乎人類想像的現代化奇蹟」。

「今天，如果全球的華人都團結起來，共同貢獻我們的智慧和能力，在孫中山先生『天下為公』的精神號召下，我們絕對可以負起區域的責任，締造兩岸和平。不僅如此，我們還要促進、推動全世界的和平。」

此後，鄭麗文闡述了「川習會」對世界未來的重要影響。她表示，「川習會」改變了美中兩國長期以來的敵意和對立，彼此了解、釋放善意、建立互信、深化友誼，「美中不需要衝突跟對立，美中應該要合作，共同開創人類文明的新高峰」。鄭麗文呼籲紐約華人發揮「四海一家」的精神，促進華人大團結，帶動人類的歷史不再互相殘殺、大動干戈。她表示，「中華民族的偉大復興」並不代表跟其他民族的衝突，反而會彼此欣賞、尊重、包容、學習，「就像在紐約一樣」。

在總結陳詞中，鄭麗文呼籲華人「禮讚生命和不同文化，禮讚人類的智慧」，「我們絕對可以避免殺戮，停止可能的戰爭。我希望華人帶給全世界最大的禮物就是和平和永遠的繁榮。」

中華公所主席伍銳賢則從公所檔案中找出鄭麗文20年前陪同前總統馬英九訪問中華公所時的舊照，巧合的是，當時也正是由他擔任主席。伍銳賢表示，紐約中華公所成立於1883年，從辛亥革命前就堅定支持孫中山的國民革命及隨後成立的中華民國，直至今日。他表示，希望今日鄭麗文能以新的思維領導國民黨，使其煥發新面貌。鄭麗文亦表示，在本次極為重要的訪美行程中，隨訪團隊成員普遍年輕精幹，體現了國民黨年輕化、專業化的新氣質。

在中華公所訪問結束後，鄭麗文在伍銳賢和國民黨美東支部主委陳尚仁的陪同下，前往哥倫布公園內的孫中山銅像前獻花，並行三鞠躬禮。中華公所顧問于金山、蕭貴源、美國安良工商總會總理陳啟靈、美洲協勝公會總理黎柏雄、紐約洪門致公總堂總理李庭信等僑界代表到場歡迎鄭麗文來訪。

鄭麗文(中)在伍鋭賢和國民黨美東支部主委陳尚仁的陪同下，向國父孫中山行三鞠躬禮。(記者許君達╱攝影)

鄭麗文在伍鋭賢的陪同下參觀歷史悠久的中華公所。(記者許君達╱攝影)

中國國民黨主席鄭麗文訪問曼哈頓華埠，並在紐約中華公所內發表演講。(記者許君達╱攝影)

鄭麗文抵達華埠後，伍鋭賢在中華公所門外迎接其到訪。(記者許君達╱攝影)

禮畢後，鄭麗文與紐約僑界人士共同在孫中山雕像前合影留念。(記者許君達╱攝影)

鄭麗文在華埠向到場迎接的支持者打招呼。(記者許君達╱攝影)

百餘名國民黨支持者與僑界代表一道，在中華公所門前等待鄭麗文到訪。(記者許君達╱攝影)

鄭麗文從中華公所步行前往哥倫布公園拜祭孫中山雕像，途中由國旗和黨旗開路。(記者許君達╱攝影)

鄭麗文與民眾合影。(記者許君達╱攝影)