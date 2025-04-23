霍楚口罩禁令擬放寬 突破紐約州預算談判僵局

在州預算談判陷僵局的情況下，霍楚據報正在考慮在公共場所口罩禁令方面予以適當讓步。（州長辦公室提供）

本應在4月1日前完成的2026財年州預算談判已拖延近一個月，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)據報有意在談判難點口罩禁令方面適當退讓。不過最新民調 顯示，口罩禁令是幫助霍楚收穫大量跨黨派民意支持的一項重要主張，其中共和黨選民對口罩禁令的支持率，甚至高過民主黨。

據Gothamist報導，州參議員斯考菲斯(James Skoufis)透露，霍楚在本周的談判中提出，縮小在公共場所蒙面的限制範圍，僅對在實施襲擊或騷擾犯罪、且同時蒙面或戴口罩的嫌疑人加重控罪。

斯考菲斯是此前口罩禁令的提案人之一，該提案旨在恢復一項禁止在公共場所蒙面的古老州法，該法在新冠疫情 期間被凍結，後在發聲2020年「黑人的命也是命」運動後，這條法律被廢除。霍楚則將這條提案包裝為州預算談判條件之一。根據此前的報導，霍楚並未詳細說明過她的談判條件，但強調，蒙面及口罩禁令僅針對公共安全，出於宗教或醫療用途而佩戴口罩不在禁令範圍內。

斯考菲斯表示，州議會進步派成員反對口罩禁令立法的主要原因包括執法的主觀性過強，可能被用於打擊擔心身分暴露的合法抗議者等。而他認為，霍楚最新的退讓恰當地回應了這些擔憂，算是一種公平的妥協，因此他會支持霍楚的提案。

在目前談判的幾個艱難議題中，旨在鬆綁檢察官、確保對犯罪者提起適當檢控的「開示」(Discovery)制度改革據報已取得初步共識。而對於口罩禁令，霍楚近期曾表示這一議題並非最優先的事項，預算談判解決後再推動立法亦可接受。

錫耶納學院(Siena College)最新的民調結果顯示，霍楚的支持率從去年年初以來首次超過不支持率，對於開示改革、校園手機禁令以及口罩禁令等議題的談判主張為她加分不少。其中手機禁令和口罩禁令，在兩黨及中間選民中均獲得了超過六成的支持率。