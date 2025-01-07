我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為逃避堵車費 紐約駕駛各出奇招

2025房市展望 專家分析何處、何時可買、可賣

紐約地鐵縱火嫌犯不認罪 看監控視頻「驚訝」：非常抱歉

記者馬璿╱紐約即時報導
去年12月22日涉縱火燒死57歲女性遊民卡瓦(Debrina Kawam)的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)，7日於布碌崙(布魯克林)刑事法院過堂，對謀殺指控不認罪，他將在3月12日再次出庭。(美聯社)
去年12月22日涉縱火燒死57歲女性遊民卡瓦(Debrina Kawam)的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)，7日於布碌崙(布魯克林)刑事法院過堂，對謀殺指控不認罪，他將在3月12日再次出庭。(美聯社)

去年12月22日涉縱火燒死57歲女性遊民卡瓦(Debrina Kawam)的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)，7日於布碌崙(布魯克林)刑事法院過堂，對謀殺指控不認罪，他將在3月12日再次出庭。法庭文件顯示，當警方向其展示監視器影像時他感到相當驚訝，並表示自己因醉酒已經不記得案件過程。

33歲的薩佩塔22日上午清晨於康尼島站涉嫌將不明液體潑向熟睡的卡瓦後縱火，導致她當場喪生，過程中薩佩塔甚至以襯衫煽動火焰。當日下午在3位華裔少年報警後，警方於哥倫布圓環一帶成功逮捕薩佩塔，並在他口袋裡發現打火機。聯邦移民官員表示，薩佩塔是在2018年遭驅逐的非法瓜地馬拉移民，後又非法潛返回紐約市。薩佩塔於27日(周五)被大陪審團起訴四項謀殺罪，包含一項一級謀殺、三項二級謀殺及一項縱火罪名。根據警方資料顯示，薩佩塔登記的住址為布碌崙一間專門收治藥物濫用男性的遊民所，他聲稱自己在美國居住5年，從事屋頂修整工作。

據法庭文件顯示，薩佩塔案發前日晚間下班後直奔皇后區的酒吧，並陸續喝了數瓶啤酒與龍舌蘭，並在事發當日清晨搭乘地鐵F線。薩佩塔表示，他「不記得自己是怎麼搭上列車，」回過神後才發現自己已經在車上。7日法庭公開訪談記錄顯示，薩佩塔在觀看監視器影像後展現出厭惡之情，用手擦拭眼睛並將頭低下靠在桌子上。薩佩塔表示自己「非常抱歉，我不是故意的，我不知道發生了什麼事，但我對那名女子感到非常抱歉」。他另表示自己喝酒後就會失去記憶，有時候當他醉酒醒來時會出現在家裡，有時候醒來時卻是在地鐵站

布碌崙地檢蔣莎樂(Eric Gonzalez)在聲明中表示，「很難是什麼會導致一個人犯下如此殘忍和可怕的罪行」，並提及自己決心對這種令人髮指的行為追求最嚴厲的懲罰，「卡瓦女士和她的親人應該獲得一定程度的建議，而紐約客也應該在地鐵中感到安全」。蔣莎樂強調，若一級謀殺罪成立，薩佩塔將面臨無期徒刑且不得假釋的懲罰。而薩佩塔的律師要求在其無保釋羈押期間接受醫療監護。

地鐵站 布碌崙 縱火

上一則

為逃避堵車費 紐約駕駛各出奇招
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市去年犯罪量下降 地鐵犯罪仍猖獗 累犯也嚴重

紐約市去年犯罪量下降 地鐵犯罪仍猖獗 累犯也嚴重
紐約客談╱「腦腐爛」的2024年

紐約客談╱「腦腐爛」的2024年
布碌崙華策會11日免費法律諮詢 有中文服務

布碌崙華策會11日免費法律諮詢 有中文服務
堵車費開徵 更多市民恐改坐地鐵

堵車費開徵 更多市民恐改坐地鐵

熱門新聞

位於曼哈頓60街的皇后區大橋是收費區的分界線，上層從62街匝道往北可繞開收費，下層則無法避免。(記者范航瑜／攝影)

紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

2025-01-04 19:14
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

2025-01-05 20:00
近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
市府提醒居民周一風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約周一風雪 市府籲注意安全

2025-01-05 18:40
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

2025-01-06 07:38

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」
飛機墜毀居民區 撞向華人家 奇跡突然發生……

飛機墜毀居民區 撞向華人家 奇跡突然發生……
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌