紐約地鐵縱火嫌犯不認罪 看監控視頻「驚訝」：非常抱歉

去年12月22日涉縱火燒死57歲女性遊民卡瓦(Debrina Kawam)的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)，7日於布碌崙(布魯克林)刑事法院過堂，對謀殺指控不認罪，他將在3月12日再次出庭。(美聯社)

去年12月22日涉縱火 燒死57歲女性遊民卡瓦(Debrina Kawam)的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)，7日於布碌崙 (布魯克林)刑事法院過堂，對謀殺指控不認罪，他將在3月12日再次出庭。法庭文件顯示，當警方向其展示監視器影像時他感到相當驚訝，並表示自己因醉酒已經不記得案件過程。

33歲的薩佩塔22日上午清晨於康尼島站涉嫌將不明液體潑向熟睡的卡瓦後縱火，導致她當場喪生，過程中薩佩塔甚至以襯衫煽動火焰。當日下午在3位華裔少年報警後，警方於哥倫布圓環一帶成功逮捕薩佩塔，並在他口袋裡發現打火機。聯邦移民官員表示，薩佩塔是在2018年遭驅逐的非法瓜地馬拉移民，後又非法潛返回紐約市。薩佩塔於27日(周五)被大陪審團起訴四項謀殺罪，包含一項一級謀殺、三項二級謀殺及一項縱火罪名。根據警方資料顯示，薩佩塔登記的住址為布碌崙一間專門收治藥物濫用男性的遊民所，他聲稱自己在美國居住5年，從事屋頂修整工作。

據法庭文件顯示，薩佩塔案發前日晚間下班後直奔皇后區的酒吧，並陸續喝了數瓶啤酒與龍舌蘭，並在事發當日清晨搭乘地鐵F線。薩佩塔表示，他「不記得自己是怎麼搭上列車，」回過神後才發現自己已經在車上。7日法庭公開訪談記錄顯示，薩佩塔在觀看監視器影像後展現出厭惡之情，用手擦拭眼睛並將頭低下靠在桌子上。薩佩塔表示自己「非常抱歉，我不是故意的，我不知道發生了什麼事，但我對那名女子感到非常抱歉」。他另表示自己喝酒後就會失去記憶，有時候當他醉酒醒來時會出現在家裡，有時候醒來時卻是在地鐵站 。

布碌崙地檢蔣莎樂(Eric Gonzalez)在聲明中表示，「很難是什麼會導致一個人犯下如此殘忍和可怕的罪行」，並提及自己決心對這種令人髮指的行為追求最嚴厲的懲罰，「卡瓦女士和她的親人應該獲得一定程度的建議，而紐約客也應該在地鐵中感到安全」。蔣莎樂強調，若一級謀殺罪成立，薩佩塔將面臨無期徒刑且不得假釋的懲罰。而薩佩塔的律師要求在其無保釋羈押期間接受醫療監護。