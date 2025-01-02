我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：特斯拉爆炸嫌犯 在車內恐已先飲彈自盡

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

紐約皇后區牙買加夜店10人中彈 當時在紀念遭槍殺朋友

記者高雲兒╱紐約即時報導
紐約皇后區牙買加地區夜店1日深夜發生大規模槍擊，十人受傷。(歐新社)
紐約皇后區牙買加地區夜店1日深夜發生大規模槍擊，十人受傷。(歐新社)

紐約市一群年輕人1日晚在皇后區牙買加一家夜店聚會時，遭遇大規模槍擊，十人受傷。當時約有100人聚集在此，紀念一名幾個月前在布碌崙(布魯克林)遭槍殺的青少年。

警方表示，這起槍擊事件發生在1日晚上11時15分左右，地點位於牙買加144街。當時，四名身分不明男子走向夜店，其中三到四人向場地外排隊等候的大約15人開了約30槍。

受傷的十人包括六名女性和四名男性，年齡約在16至20歲之間，他們被送往醫院治療，無生命危險。

警方表示，當時100人聚集在此，是為了追悼三個月前在布碌崙被槍殺的16歲少年蒙戈(Taearion Mungo)的生日，當晚夜店的容納人數超出了上限。

槍擊發生後，四名嫌犯徒步逃至91大道西向，隨後在143街附近搭上一輛新澤西州車牌的淺色轎車逃離。

市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)在夜間記者會表示：「這不是恐怖攻擊。」他說，「我們絕不容忍這些無意義的槍擊和街頭暴力行為，犯罪者將被逮捕並接受審判。」

李維拉表示正往黑幫方向追查，試圖查明槍擊是否由於黑幫間的緊張關係引發。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)表示哀悼：「今天早上，有十個家庭接到了令人心碎的消息——他們的家人遭到槍擊。」該夜店主管則在社群媒體發文：「我們正與執法部門配合，以確保進行徹底調查並協助將罪犯繩之以法。」

警方表示，截至2日中午，還未有任何逮捕行動。警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

槍擊 布碌崙 皇后區

上一則

2華男奧克拉荷馬州運毒 被判入獄十年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

繞行避堵車費將進入其他收費橋隧 成本恐高於付堵車費

繞行避堵車費將進入其他收費橋隧 成本恐高於付堵車費
紐約皇后區牙買加夜總會外大規模槍擊 至少10傷

紐約皇后區牙買加夜總會外大規模槍擊 至少10傷
堵車費5日上路 皇后區、布碌崙通勤族每年估多花數千元

堵車費5日上路 皇后區、布碌崙通勤族每年估多花數千元
布碌崙華裔遭金屬物體襲擊 疑賭檔糾紛

布碌崙華裔遭金屬物體襲擊 疑賭檔糾紛

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35
聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

2024-12-26 11:29
顧喬安表示，聽到旁人討論才知道隧道可能失火，後方車廂的乘客紛紛擠到前方，排隊離開。(顧喬安提供)

紐約地鐵F線疑失火 華人恐慌：怕是人生最後一天

2024-12-28 07:52

超人氣

更多 >
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮

高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮
從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品

從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品
去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？
2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看