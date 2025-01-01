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紐約康尼島元旦「北極熊」冬泳 76歲華人初體驗感興奮自豪

記者胡聲橋／紐約即時報導
康尼島元旦「北極熊」冬泳的熱情參與者。(記者胡聲橋╱攝影)
康尼島元旦「北極熊」冬泳的熱情參與者。(記者胡聲橋╱攝影)

2025年元旦，不畏嚴寒的紐約游泳愛好者，在康尼島海灘奮勇躍入冰冷的大西洋海水，以獨特的方式慶祝新年。已有一個多世紀歷史的康尼島元旦「北極熊」冬泳活動今年邁入第122屆，雖然水溫較低，風較大，但冬泳者熱情不減，觀眾更是大力助陣，把康尼島元旦冬泳辦成了新年派對，用充沛的活力迎接嶄新的2025年。

上午10時，康尼島棧橋和沙灘上就站滿了整裝待發的冬泳者、各式表演者和遊客。11時，隨著倒計時結束，共有數千名冬泳者紛紛跑過沙灘，躍入海水，元旦「北極熊」冬泳活動隆重登場。組織者在棧橋上播放節奏強勁的舞曲，人們載歌載舞；海灘上更是有一支大約由40人組成的鼓樂隊，以勁爆的表演為冬泳者鼓勁，氣氛非常熱烈。

來自皇后區的林先生今年是第四次參加康尼島冬泳。現年68歲的他是一名游泳愛好者，幾乎全年游泳，他說自己不怕冷，冬天也會選擇用冷水洗澡。林先生93年從福建長樂移民美國，他在福州老家就參加冬泳活動；不過，林先生參加康尼島元旦冬泳還是新冠疫情以來的事情。林先生這次帶來了女兒和外孫女一起為就他加油助威，他還在康尼島沙灘打出了「中國福建健樂冬泳隊」的旗幟。

林先生攜女兒和孫女參加康尼島元旦「北極熊」冬泳活動。(記者胡聲橋／攝影)
林先生攜女兒和孫女參加康尼島元旦「北極熊」冬泳活動。(記者胡聲橋／攝影)

76歲的施先生和63歲的梁先生今年是第一次參加康尼島元旦冬泳，他們都居住在布碌崙(布魯克林)，施先生來自浙江溫州，梁先生來自廣東，他們平時經常在一起打球游泳，這次更是結伴冬泳。精神矍鑠、面色紅潤的施先生說海水的溫度還可以，不算太冷，但上岸後覺得風還是有點大，所以立即披上衣服保暖。梁先生對自己第一次冬泳的經歷感到很自豪和高興，他表示以後有機會還會參加康尼島冬泳。梁先生說，能以這種方式迎接新年，他很開心。

陳先生也是第一次參加康尼島冬泳，他的妻子陪他從皇后區一起開車到康尼島海灘。陳先生說，這次冬泳是一次很難得的體驗，他感到很興奮，也為自己的勇氣感到自豪。

康尼島元旦冬泳活動可以追溯到1903年，組織者是北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)。2021年，這項活動由於新冠疫情被取消，2022年以較小規模恢復。2023年和2024年，康尼島冬泳全面恢復。這項冬泳活動不收費，但鼓勵捐款，所有的款項將用於支持康尼島社區的非營利組織，比如YMCA和水族館等，幫助當地社區的發展。主辦方稱，今年的元旦冬泳已募款7萬元，如果加上冬泳當天的捐款，數額會更多。

康尼島元旦「北極熊」冬泳的熱情參與者。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島元旦「北極熊」冬泳的熱情參與者。(記者胡聲橋／攝影)
在冰冷的海水裡展示美國國旗的冬泳愛好者。(記者胡聲橋／攝影)
在冰冷的海水裡展示美國國旗的冬泳愛好者。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島元旦「北極熊」冬泳的熱情參與者。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島元旦「北極熊」冬泳的熱情參與者。(記者胡聲橋／攝影)
冬泳者跑過康尼島沙灘，奔向冰冷的大西洋海水。(記者胡聲橋╱攝影)
冬泳者跑過康尼島沙灘，奔向冰冷的大西洋海水。(記者胡聲橋╱攝影)

康尼島 疫情 皇后區

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