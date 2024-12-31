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紐約地鐵乘客遭推落軌 嫌犯已被逮補

記者馬璿╱紐約即時報導
31日(周二)下午一時30分，一名45歲乘客(棕色羽絨服男子)於曼哈頓中城18街車站遭不明男子(黑色外套男子)推下鐵軌，受害者被駛來的1號線列車撞擊，送醫後雖情況危急但仍有生命跡象。(圖片擷取自X帳號NYCScanner)
31日(周二)下午一時30分，一名45歲乘客(棕色羽絨服男子)於曼哈頓中城18街車站遭不明男子(黑色外套男子)推下鐵軌，受害者被駛來的1號線列車撞擊，送醫後雖情況危急但仍有生命跡象。(圖片擷取自X帳號NYCScanner)

紐約地鐵再傳噩耗：31日(周二)下午1時30分，一名45歲乘客於曼哈頓中城18街車站遭不明男子推下鐵軌，受害男子被駛來的1號線列車撞擊，送醫後雖情況危急但仍有生命跡象。警方表示此事件為隨機攻擊，嫌犯在下午4時左右已被警方逮捕，尚未公布其身分。

根據監視器影片畫面，嫌犯在月台邊徘徊時鎖定正在看手機的受害者，經過受害男子身後又繞回，趁列車駛入車站時將其推下鐵軌便迅速逃離現場。一旁兩名乘客在案發前幾秒則是跳過閘口，當場目擊此事件後也隨即離開車站。據警方描述，該男子為淺棕膚色、佩戴黑色口罩、身穿黑色外套與連帽衫，身著灰色牛仔褲。

事發的第18街站路口已拉起封鎖線，嫌犯犯案動機則仍待調查。現場其他目擊乘客表示，自己雖已經盡量避免深夜出行，但此事卻是發生在白天，讓他深感訝異且驚恐。

自本月22日發生的康尼島地鐵縱火案後，紐約地鐵又傳多起刺傷案，賓州車站於27日也發生遊民遭嚴重燒傷事件。州長霍楚(Kathy Hochul)為因應多起地鐵暴力事件，部署超過千名國民兵進駐地鐵系統，而民間治安互助組織「守護天使」(Guardian Angels)則表示從29日起已安排志願者在地鐵內巡邏，並重點關照地鐵內的無家可歸者和和精神異常者進行。然而，監視器畫面在社群軟體X上曝光後，也引發許多網友留言，表示州府承諾增加警力以提高地鐵安全，卻屢屢發生駭人案件，似乎不見政策成效；也有網友提醒搭乘地鐵時千萬別靠近鐵軌，應隨時小心身後是否有可疑人士。

地鐵 口罩 遊民

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