紐約地鐵大停電 3500名乘客被困隧道超過2小時

11日下午紐約地鐵F線列車因大規模停電，導致兩輛列車及車上3500名乘客因此受困超過兩個小時。消防員展開緊急救援後，乘客最終透過通行地鐵隧道及維修樓梯撤離。圖為布碌崙大西洋大道站，非當事站點。(記者馬璿／攝影)

11日下午紐約地鐵 F線列車因大規模停電，導致2輛列車及車上3500名乘客因此受困超過2個小時。消防員展開救援後，乘客最終以通行地鐵隧道及維修樓梯撤離。此事件導致曼哈頓和布碌崙 (布魯克林)多部列車因無法轉乘而延誤，造成許多通勤族在尖峰時刻遭波及。

根據紐約大都會運輸署(MTA )，地鐵供電的第三軌道系統在下午五時半受暴雨影響故障，導致兩台F線列車停駛於布碌崙Jay Street/MetroTech與Hoyt-Schermerhorn站。MTA另表示，A線與C線服務被「嚴重影響」，G線部分路段完全停駛，而其他包含6號線、E線、B線與D線皆出現延誤情況。與此同時，列車空調也因停電停止運作，受困乘客們只好在車廂中分享水與食物，甚至必須在地鐵上解決生理需求。

家住在停駛站點Hoyt St的吳紹瑜也表示，她從曼哈頓2大道處上車，欲搭乘F線至Jay St轉乘A線回家，但進站後看見A線與C線北上方向列車發生狀況，原以為與自己的路線無關，沒想到ACFG四條線雙向皆誤點，導致她回家的路線受阻。她表示，由於列車誤點加上停駛，所有該站列車路線皆被更改。在等待20多分鐘後她只好改乘F線北上至百老匯與拉法葉站口(Broadway Lafayette)，在該站轉乘D線至大西洋大道站(Atlantic Ave)，加上轉乘接駁車的時間，足足花費一個半小時才到家。吳紹瑜表示，這是她今年第二次遇到地鐵嚴重誤點。剛從日本和台灣旅遊回紐約沒多久便碰上此事件，大眾運輸工具之間便捷度的落差感讓她一開始感到相當厭世，車上乘客也露出疲態，但轉念一想「這應該是紐約歡迎我回家的方式」才讓心情稍微平復。

事發原因則有多種說法，雖地鐵過去曾因大雨發生多次誤點狀況，但MTA則尚未公佈確切事故原因；外界推測，除可能與晚間的暴雨有關之外，市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)推測，停電可能與該區水溝蓋爆炸事件有關。市消防局則表示，列車停駛處位於布碌崙下城市中心附近，被爆炸影響的一名傷者已被送往紐約大學朗格尼醫院救治，但並未證實兩事件有關聯。