地鐵鎖喉案死者父親提告 金額恐超民事法庭範圍

退役陸戰隊員潘尼被控鎖喉致尼利死亡命案，紐約陪審團9日裁定潘尼無罪。圖為潘尼(左二)9日步入紐約州刑事法院。(美聯社)

前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)被控以鎖喉過失殺害非裔遊民 尼利(Jordan Neely)的案件9日以潘尼無罪開釋告終，但死者尼利的父親札克瑞(Andre Zachary)此前在州高等法院對潘尼提出民事訴訟，指控其過失攻擊和毆打是導致尼利死亡的主因，要求賠償5萬元。

法庭文件指出，30歲的非裔遊民尼利在地鐵 F線車廂中大聲喊叫、試圖威脅其他乘客，遭同車乘客潘尼以倒地勒頸方式壓制數分鐘，導致尼利當場死亡。市首席法醫辦公室認定尼利死因為「頸部壓迫導致的窒息」，裁定為他殺，潘尼因此於去年6月被控二級過失殺人罪。不過，陪審團9日作出裁決，潘尼的罪名不成立。

此案件庭審已持續一個月，控辯雙方於2日發表結案陳詞後，尼利的父親札克瑞於4日要求法院判決高額賠償。由於札克瑞提交訴訟至最高法院，並提出金額需超過所有下級法庭管轄範圍，索償金額預計超過5萬美元。

針對此事件，潘尼的律師雷瑟(Steven Raiser)表示這是「分散注意力的手段」，認為其時機令人遺憾；他回應道，「潘尼正在承受等待陪審團裁決的壓力，此訴訟只是另一種試圖攻擊的方式，」並透露潘尼尚未收到傳票。

代表檢方的曼哈頓地區助理檢察官尤蘭(Dafna Yoran)在庭審時指出，潘尼鎖喉時間長達六分鐘，在尼利失去行動能力後仍持續超過一分鐘，超出「合理防衛」範疇。辯方則表示潘尼是為保護其他乘客的生命安全，並提到尼利當時在地鐵上喊叫和威脅言論造成乘客恐懼，潘尼挺身而出是見義勇為之舉。

事發以來此案引發全國關於種族和自衛界限的廣泛討論。尼利生前以在地鐵模仿麥可傑克遜(Michael Jackson)謀生，根據法庭文件顯示他生前患有精神分裂症，離世時體內有毒品殘留。然而，潘尼的鎖喉行為及後續的起訴在網路擴散後，諸多針對種族公正議題的激烈討論發酵，甚至在紐約引起多場大規模抗議活動。