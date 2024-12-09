我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑似槍殺聯合健保CEO男子 在賓州被捕

紐約退伍軍人鎖喉致死案 陪審團裁定：無罪

紐約發錢？霍楚提通膨退稅 年收15萬以下個人退300元

記者鄭怡嫣╱紐約即時報導
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日提出紐約州首個通脹退稅計畫，幫助紐約家庭應對生活成本。 (取自州長辦公室)
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日提出紐約州首個通脹退稅計畫，幫助紐約家庭應對生活成本。 (取自州長辦公室)

作為2025年紐約州情咨文首項提案，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日提出紐約州首個通膨退稅計畫，幫助紐約家庭應對生活成本，若提案通過，該計畫預計在2025年，向860萬紐約納稅人發放約30億元。年收入在15萬元以及以下的個人納稅人，將獲300元；家庭年收入在30萬元以下的聯合申報家庭，將獲得500元。

霍楚此次提出這一退稅計畫，旨在應對在新冠疫情過後、通貨膨脹對日常商品價格的影響。而紐約州銷售稅收的主要增長來源，就是來自價格通膨。若這項提案之後在州議會得到通過，這筆退稅金將為一次性發放給符合條件的納稅人，並預計將在2025年秋季開始發放。

據悉，最近提交稅表的紐約州居民，若符合條件，即有資格獲得這筆退稅金。單身、家庭戶主或分開報稅的納稅人，如果年收入不超過15萬元，將獲300元，夫妻共同報稅的納稅人，如果年收入不超過30萬元，將獲得500元。此項退稅計畫，預計將共惠及約860萬名紐約州居民，其中包括紐約市的364萬5000人、長島地區的134萬4000人、哈德遜河谷的98萬6000人等。

霍楚表示，由於通貨膨脹，紐約州通過銷售稅，獲得了前所未有的稅收，紐約州會將這筆錢返還給中產階級家庭，「我明年的議程將專注於將錢還給紐約州的人民，這將從提議發放最高500元的通膨退稅支票開始，我將幫助數百萬辛勤工作的紐約人。生活成本仍然太高，紐約人應該得到一些喘息的機會。」

在明年1月14日(周二)下午1時，霍楚預計將發表2025年紐約州州情咨文，來自紐約州府的最新訊息，民眾可至政府官方網站ny.gov/signup訂閱郵件或短訊來獲取。

紐約州 退稅 霍楚

上一則

疑似槍殺聯合健保CEO男子 在賓州被捕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

疑似槍殺聯合健保CEO男子 在賓州被捕

疑似槍殺聯合健保CEO男子 在賓州被捕
紐約退伍軍人鎖喉非裔遊民致死案 陪審團裁定無罪

紐約退伍軍人鎖喉非裔遊民致死案 陪審團裁定無罪
紐約退伍軍人鎖喉致死案 陪審團裁定：無罪

紐約退伍軍人鎖喉致死案 陪審團裁定：無罪
紐約最推酸菜魚 在地華人讚性價比高：沒魚刺、拌飯吃一絕

紐約最推酸菜魚 在地華人讚性價比高：沒魚刺、拌飯吃一絕

熱門新聞

聯合健保公司(UnitedHealthcare)保險部執行長湯普森(Brian Thompson)4日上午在曼哈頓中城的希爾頓酒店外遭槍擊。圖為紐約市警局開記者會，公布監視器拍攝的兇手影像。路透

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

2024-12-04 17:04
紐約警方公布槍殺湯普森的兇嫌新照片。(取自紐約市警方)

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

2024-12-05 16:09
聯合健保公司執行長湯普森遭槍擊身亡。(取自聯合健保公司網站)

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

2024-12-04 09:48
聯合健保執行長湯普森遇害後，妻子寶莉接受訪問時說，他最近接到某些抱怨沒有健保的民眾威脅。圖為紐約市警方4日在案發現場調查。(美聯社)

湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他

2024-12-04 20:24
嫌疑人在案發前曾出現在附近一家星巴克。(市警提供)

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

2024-12-05 07:44
符合真實身分證標準的紐約州駕照、學車許可或非駕駛ID上應有星星或旗幟標識。(圖片由州DMV提供)

有真實身分證才能搭機 快檢查有無這標誌

2024-12-03 20:35

超人氣

更多 >
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下
甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開

甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎