第五大道迎來200周年慶 亞當斯增投1.5億步行街改造計畫

作為紐約的名片之一，第五大道兩側擁有繁榮的商業，但步行空間有限。(記者許君達╱攝影)

享有世界級聲譽的曼哈頓 第五大道8日迎來建成200周年紀念日。市長亞當斯 (Eric Adams)當日宣布，市府將為第五大道的林蔭步行道改造工程投資 1億5270萬元。根據計畫，改造後的第五大道核心路段人行道面積將擴大近五成，對行人和遊客更加友好。

由於疫情過後紐約遊客數量恢復強勁，第五大道作為觀光和購物勝地，步行空間緊張對商業的復甦有所阻礙，因而亞當斯市府去年10月宣布成立「第五大道未來」(Future of Fifth)合作計畫，旨在吸引私營部門和公益機構的力量共同開展第五大道的改造工程。本次宣布的億元投資也將用於支持該計畫。

目前，第五大道從中央公園至中城布萊恩公園(Bryant Park)之間的精華路段整體路寬100呎，但兩側人行道的總寬度僅46呎，不到一半，但行人則占到總交通流量的70%，日均為5500人次提供步行空間，而節假日期間的行人流量則可達每小時2萬3000人次。而且，除去公車站、路牌、垃圾桶、路燈等基礎設施外，道路兩側各自只有15呎可供行人暢行的寬度，已遠不足以容納更多的市民與遊客。

根據新的設計目標，改造後的第五大道中城精華路段單側人行道的寬度將從23呎增加到33.5呎，暢行空間拓寬為25呎，在原本被車站等設施阻隔因而不連貫的空間，則改建為綠色空間，種植超過200株樹木並擺放花盆、座椅等，將被「水泥森林」包圍的第五大道改造為「林蔭大道」。預計詳細的設計方案將於明年夏季完成。