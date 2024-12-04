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大量易爆鋰電池釀禍 曼哈頓電單車店又火災

記者劉梓祁／紐約即時報導
曼哈頓電單車商鋪再火災，由存放大量易爆電池導致。(取自市消防局)
曼哈頓電單車商鋪再火災，由存放大量易爆電池導致。(取自市消防局)

紐約市由電單車或鋰電池引發的火災事件持續增加，曼哈頓本周再增一起；一家中城電單車租賃店於3日(周二)凌晨發生大火，且一名消防員在滅火過程中受傷，起因隨後被市消防局確認為鋰電池引發。

根據市消防局，火災發生於3日凌晨3時8分，起火地點是一家出售和租賃鋰電池和電動車的商鋪，位於曼哈頓西38街109號。消防員到達現場時發現火勢猛烈，並於凌晨4時32分將火撲滅。

消防局長塔克(Robert S. Tucker)表示，未經認證或出現故障的鋰電池可能是隨時會引爆的「定時炸彈」，尤其在無人監管時充電。當局指，起火商鋪為一個多次巡查過的地點，曾多次發出違規通知和傳票，但仍有危險行為。

本次事件未有人嚴重受傷，且店鋪的噴水滅火系統也自動開啟。消防局指，到達現場後發現火勢猛烈，且滅火用水滲入地下室，引發存放在地下室的電池爆炸，一度造成二次火災。

塔克還說，消防員在店內發現超過100塊過熱及受損的鋰電池，是「對公眾以及消防員來說極其危險」的做法。紀錄顯示，消防局上一次檢查該店並發出傳票為今年9月。

火災撲滅後，消防員使用數小時將鋰電池逐一取出，放入裝有滅火化學劑的圓桶中。消防局表示，即使已經撲滅，鋰電池仍有可能重新起火，因此後續處理工作更加複雜和危險。

截至10月23日，全市已發生222起鋰電池火災，造成88人受傷和四人死亡，而去年同期發生了224起相關火災，導致122人受傷和14人死亡。數據還顯示，去年全年共有268起鋰電池火災。其中，華埠麥地臣街(Madison St.)一處建築底層的電單車商鋪發生三級大火，造成四人死亡，其中包括一位71歲長者。

曼哈頓電單車商鋪再火災，由存放大量易爆電池導致。(取自市消防局)
曼哈頓電單車商鋪再火災，由存放大量易爆電池導致。(取自市消防局)
曼哈頓電單車商鋪再火災，由存放大量易爆電池導致。(取自市消防局)
曼哈頓電單車商鋪再火災，由存放大量易爆電池導致。(取自市消防局)

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