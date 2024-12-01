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王鼎鈞程奇逢「四手聯彈」散文集新書發表會

紐約訊

文學大師王鼎鈞先生將與紐約作家程奇逢於12月7日(周六)下午2時，法拉盛公立圖館舉行一部獨特散文集「四手聯彈」的新書發表會。

這本新書是王鼎鈞與程奇逢今年新作，2004年由廣西師大出版社出版。台灣爾雅出版社與文訊雜誌即將聯合推出繁體字版，在紐約世界書局出售。

全書共收37個主題、65篇文章，分成兩輯。上輯是王鼎鈞與程奇逢兩人的千字專欄散文，緣起于王鼎鈞先生設計的一種獨辟新意的寫法，針對同一個題目，各自書寫一篇文章，合併在一起刊出，再就是採用“輪流發球”的方法，兩位年代背景，寫作風格不同作家，各自挑選自己關注已久，思索於心的題目寫出一文，另一人接過題目，再行發揮，激綻火花。

讀者可享受到同一主題，但兩人所見，有時相反，有時相似，有時相同，藉以表現世事不止一個層面，人情不止一個角度，利害不止一個標準。

下輯是兩人沉實厚重的散文，像是飛簷斗拱的屋頂下面堅實的底座，形成一種類似建築美學的書籍「營造法式」。本書內容涉及當前生活，歷史文化諸多方面，兼具知識意趣與美學想像。老幹新枝，文壇祭酒王鼎鈞與中生代作家程奇逢聯手寫出這本獨具一格的散文合集，提供全新角度感受這種獨特的閱讀體驗。「雙手聯彈」散文集新書發表於7日下午2時，在法拉盛圖書館樓下一層教室舉行。

法拉盛 圖書館

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