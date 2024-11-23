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警突襲布碌崙海洋公園華人按摩店 1華女涉賣淫遭捕

記者胡聲橋╱紐約即時報導
布碌崙海洋公園一家華人按摩店遭警方突襲。圖為示意圖，非事發現場。(本報資料照)
布碌崙海洋公園一家華人按摩店遭警方突襲。圖為示意圖，非事發現場。(本報資料照)

警方近日搗毀布碌崙(布魯克林)海洋公園(Marine Park)附近的一個華人按摩店，一名華裔女性被逮捕，這家華人按摩店涉嫌賣淫。

20日(周三)下午大約3時40分，警方突襲了位於布碌崙S大道3401號的一家按摩店，這家按摩店的招牌上寫著「Linglong Harmony SPA Inc.」，上列服務項目「hot stone body / foot massage」。警方稱，44歲的華裔女性黃農初(Nongchu Huang，音譯)在此案中被捕，這名嫌疑人是布碌崙8大道華裔社區居民。

黃農初被指在學區內勸誘賣淫(promoting prostitution school zone)、在學區賣淫(prostitution school zone)和助長賣淫(promoting prostitution)。根據現場錄像，有兩名女性在這次警方的突襲行動中被戴上手銬帶走，但不知道這兩人中是否有黃農初本人。

據報導，第59區州眾議員威廉姆斯(Jamie Williams)本周初接到舉報，選民告訴她，這家按摩店不僅從事按摩，還存在非法活動。威廉姆斯說，她打電話給這家按摩店，想知道這家店提供什麼服務，但她被告知這家店「不接受女性」。

這家按摩店開業僅僅一周，但對於一個成員關係緊密的社區來說，一周來，這家按摩店出現的異常現象已經足以引起關注和擔憂了。據悉，黃農初將於數周後再次出庭。

布碌崙 華裔 學區

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