紐約法拉盛鬧區公寓疑遭縱火 女住戶高喊「與惡魔搏鬥」

市消防局出動多輛雲梯車救火。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛 市中心一棟公寓樓20日傳出火災，市消防局(FDNY)出動多輛雲梯車撲滅火勢，救出一名女子，正在調查起火原因；而據起火樓層住戶表示，火災起因疑為該女子在自家公寓內「有意圖的縱火 行為」(intentionally set the fire)導致。

火災發生於下午1時左右，地點位於羅斯福大道(Roosevelt Ave.)上的布蘭德房屋社區中心(Bland Housing Complex)，火災發生後，市消防局派出近10輛雲梯車，市警109分局也出動警力封街，火勢在下午1時30分左右得到控制，並救出一名輕傷女子。

據同一層樓的住戶表示，縱火的女子在火災發生前，曾先將自己的孩子帶出公寓，隨後將自己反鎖在屋內。他說，「當時大樓管理部門正在清潔該樓層，聞到煙味後便挨家挨戶敲門請住戶離開。」

下午約1時30分左右，消防人員成功從樓內救出一名非裔 女子。該女子被救出時情緒極不穩定，她說，「我和上帝共同面對內心的深淵，我們一起與惡魔搏鬥，它(指惡魔)來到我的身邊，我現在什麼都沒了。」

該名女子的友人試圖在旁提供安慰，並表示縱火女子平時是個很好的人，育有一個女兒，她目前肯定經歷一些低潮，需要一些幫助。而該縱火女子則是不停吼叫，她說，「你們不知道我過去三天是如何與它搏鬥的。」