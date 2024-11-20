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紐約「大堵車警示日」來了 這些日子最好搭公共交通工具

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紐約「大堵車警示日」來了 這些日子最好搭公共交通工具

記者范航瑜╱紐約即時報導
20日至22日(周三至周五)為首批「大堵車警示日」，預計交通流量將達到第一波小高峰。(記者范航瑜╱攝影)
20日至22日(周三至周五)為首批「大堵車警示日」，預計交通流量將達到第一波小高峰。(記者范航瑜╱攝影)

隨著假日旅遊高峰的到來，由市交通局(DOT)制定的「大堵車警示日」(Gridlock Alert Day)20日回歸。市交通局提醒，這些日子將成為全年交通最為繁忙的時期，建議民眾儘量選擇公共運輸工具出行，以應對感恩節遊行及聖誕購物潮。

20日至22日(周三至周五)為首批「大堵車警示日」，預計交通流量將達第一波小高峰。假日旅遊及購物旺季期間，警示日還將陸續出現，總共15天，直至聖誕節前一周。市交通局整年共制定了20個大堵車警示日，包括9月的聯合國大會(the U.N. General Assembly)期間。

警示日主要集中於感恩節後及聖誕節前的時段。感恩節前的26日(周二)為警示日。12月3日至6日(周二至周五)、12月10日至13日(周二至周五)、12月17日至19日(周二至周四)亦將被列入名單。市府往年曾在洛克斐勒中心(Rockefeller Center)周邊設置無車區，試圖緩解假日季的擁堵情況。

據美國汽車協會(AAA)的預測，感恩節假期期間，約7990萬美國人將進行50哩或以上的長途旅行，較去年增長170萬人，甚至高於疫情前的數據。交通數據提供商INRIX建議，感恩節假期的最佳出行時間則為感恩節當日清晨。假期結束後的周日和周一返程期間，駕駛者應提前做好交通延誤的準備。

在「大堵車警示日」期間，紐約市的交通壓力幾乎達到極限，也讓「堵車費」計畫成為熱點話題。州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，該計畫將於明年1月啟動，以期緩解中央商務區的交通壓力。然而，該計畫面臨來自跨黨派立法者的強烈反對，有部分人士誓言阻止計畫實施，甚至候任總統川普也明確表態反對。

聖誕節 堵車費 疫情

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