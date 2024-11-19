紐約華男跨州經營性販運和賣淫網絡 被判重罪

華男陳逸初(音譯)為一個性販運和賣淫團夥當打手，被判有罪。(檢方提供)

紐約東區聯邦地區法院的一個陪審團18日裁定35歲的陳思洋(Siyang Chen，音譯)和22歲的陳逸初(Yichu Chen，音譯)有罪，這兩人被認定在一個以皇后區 為基地的性販運和賣淫團夥中扮演了重要角色。陳思洋被認為是這個犯罪團夥的管理者和執行者，被判定犯有性販運共謀罪、數項協助勒索的襲擊罪，以及搶劫共謀罪；陳逸初被認定是該犯罪團夥的一名打手，犯有搶劫罪和攻擊罪。在法官維塔里亞諾(Eric N. Vitaliano)的主持下，法庭經過長達一個月的審理做出了裁決。

在法庭開庭審理之前，陳思洋於2024年9月27日承認了起訴書中的九項罪名，包括搶劫和襲擊一名性工作者。在審理期間，陳思洋於10月22日承認了另一項協助勒索的襲擊罪。

根據此次判決，陳思洋和陳逸初被控的所有罪名都成立，陳思洋最高將面臨終身監禁；陳逸初最高將面臨20年監禁。

2019年至2021年間，陳思洋協助領導一個全國性販運婦女和組織賣淫的團夥。他們用暴力手段控制手下的性工作者，保護該團夥的地盤，威脅性工作者，不讓其為競爭團夥工作或獨立工作。作為該犯罪團夥管理者，陳思洋還提出了使用暴力手段提高利潤 的策略；該團夥的受害者遭受了極其殘酷的對待。

法庭出示的證據顯示，陳思洋策畫並參與了多州的搶劫和襲擊。該犯罪團夥成員綁住受害者雙手，用鐵棍、錘子、扳手和其他鈍器毆打受害者，受害者在許多情況下受重傷，影片顯示，受害者在被綁住時尖叫、掙扎和流血。

該團體成員分享關於暴力行為的訊息，並將攻擊行為的影片發給該團夥高層，以表明毆打的程度足夠嚴重。他們還向性工作者分發影片，營造恐懼氣氛。陳思洋在一條關於打人的訊息中評論道，「打死…至少4處骨折…告訴這個女孩不准回來，回來再打」。

陳逸初是該團夥的打手之一。法庭證據顯示，他在陳思洋的指示下，毆打了一名在維吉尼亞州 Centreville某處的競爭對手，另一賣淫團夥從事商業性服務的婦女。陳逸初將女子的手腕綁在背後，隨後用金屬棒毆打她，陳逸初還搶了這名女子的錢和手機。該犯罪團夥向陳逸初支付了400元作為報酬，該團夥另一名成員形容這是一次「超嚴重」的毆打。