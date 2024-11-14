陸天娜：對川普內閣任命多有疑慮 魯比歐可靠 蓋茨不適任

紐約州國會參議員陸天娜在順利連任後首次與媒體見面。針對媒體普遍關注的川普準內閣提名名單，她明確表示支持魯比歐的國務卿任命，反對蓋茨的司法部長任命。(記者許君達╱視訊會議截圖)

剛剛順利連任的民主黨籍紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)14日召開線上記者會，這是她在大選後的首次公開亮相。記者會的主題為介紹旨在幫助紐約州低收入家庭獲得供暖補貼的聯邦家庭能源援助計畫(LIHEAP)，但在提問環節，媒體普遍更關注民主黨在失去參院 多數席位後將如何推動己方議程、以及她對於當選總統川普 所提名的部分內閣官員的態度。陸天娜在回答記者提問時明確表示，她對國務卿提名人魯比歐(Marco Rubio)有信心，而司法部 長提名人選蓋茨(Matt Gaetz)「不適任」。

國會參院擁有人事監督權，總統提名的聯邦政府重要官員及最高法院大法官人選均須經過參院表決通過才能獲得授權。針對川普近日在社群平台上發文要求進行休會任命(recess appointment)以避免參院審查的情況，陸天娜表示，她認為川普更多是說說而已，最終應該還是會通過常規人事任命程序行事，而且由於共和黨在本屆大選中獲得了參院多數席位，因此川普的名單大概率會獲得通過。

根據陸天娜的判斷，蓋茨應是最可能被否決的人選，因為據她所知，即使參院共和黨內部都有人對蓋茨的資質公開表示懷疑。陸天娜說，根據媒體的報導，前國會眾議員蓋茨涉嫌參與未成年人販運(trafficking minor)並接受過司法部和國會道德委員會的調查，而且據她所知，蓋茨從未有過檢控方面的工作經驗，因此從資質和前科上看，他「不適任」司法部長這一職位。

此外，身為參院國防委員會成員，陸天娜對於國防部長提名人赫塞斯(Pete Hegseth)也表達了疑慮。陸天娜表示，對赫塞斯的專業背景尚有待深入了解，但據她所知，在赫塞斯編寫過的一部書中，有大量內容對女性軍人進行貶低，她認為這是不公正的。

陸天娜表示，候任總統川普任人唯忠，在任命官員時把對他個人的忠誠作為第一衡量準則，因而現已公布的多名人選都在相關領域缺乏經驗。「雖然缺乏經驗不該成為一票否決的理由」，但部分提名人的個人資質還是令她有所疑慮，因此她還會在聽證和表決前與部分提名人會面以評估他們是否適任。

陸天娜說，目前為止唯一一名令她有信心的提名人是魯比歐，她會對魯比歐的國務卿任命投下贊成票。魯比歐被廣泛認為是對中鷹派，長期力挺台灣，且曾推動多項針對香港和新疆人權問題的立法，現遭中方制裁。