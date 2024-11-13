長風中樂團建團40周年音樂會，暨第30屆首演作品音樂會。(主辦方提供)

為慶祝建團40周年，長風中樂團於9日(周日)晚，在紐約市曼哈頓 古典音樂DiMenna中心舉辦40周年音樂會暨「第30屆首演作品音樂會」。

本次音樂會首演了作曲家周龍和David Serkin Ludwig 創作的作品「行路難」和「Kaifeng Siddur」。作為對樂團歷程的回顧，成員還演奏了作曲家陳怡為樂團30周年團慶而創作的「華南民間舞曲三首」，以及第一屆「長風獎」國際中國民族器樂作曲比賽首獎獲得者王寧的「國風」。

主辦方表示，「行路難」為笛子、琵琶、古箏、二胡與打擊樂而作，靈感源自李白的同名詩，音樂意象生動，質感豐富，展現了旅途的艱辛與成功的喜悅。

主辦方還說，「Kaifeng Siddur」則運用二胡、琵琶、簫、大提琴、中音長笛、吉他和女聲，探索中華與猶太 兩種古老文化在中國開封的交會，想像了北宋時期猶太宗教儀式的聲音。

「華南民間舞曲三首」為笛子、二胡、琵琶、古箏的四重奏，分別為「獅子球」、「竹竿舞」、「蘆笙舞」，將傳統音調與現代音響相結合。「國風」則採用大笛、二胡和古箏。

據介紹，長風中樂團由鄭小慧於1984年在紐約創建，以「首演作品」和「鄉樂」兩大主題音樂會為核心，致力於中國傳統音樂的繼承與發展。40年來，其已首演了117位作曲家的183首作品。