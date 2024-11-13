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曼哈頓堵車費預計12月29日實施 15元降至9元

記者和釗宇╱紐約即時報導
州長霍楚預計將宣布重啟堵車費項目，將原計畫的收費標準15元降至9元，並最早將於12月29日開始實施。 (美聯社)
州長霍楚預計將宣布重啟堵車費項目，將原計畫的收費標準15元降至9元，並最早將於12月29日開始實施。 (美聯社)

隨著共和黨籍總統川普明年初即將上台，多個消息人士指出，為避免川普上台後阻撓曼哈頓堵車費計畫，今年夏天決定暫時擱置該計畫的州長霍楚(Kathy Hochul)，預計將於14日宣布重啟堵車費項目，將原計畫的收費標準15元降至9元，並最早將於12月29日開始實施。有消息人士說，9元只是一個起步價，未來幾年收費可能會上漲至15元。

州長辦公室13日下午也發布聲明稱，有關堵車費項目的消息將於14日宣布，「州長之所以暫停堵車費，是因為原計畫15元的收費在如今的經濟環境下，對民眾負擔過重。州長將宣布資助公共交通、減少壅堵和汙染的下一步計畫。」

霍楚從上周起就已經開始放風，稱可能重啟堵車費計畫。她曾表示，重啟堵車費的討論並不新鮮，「自6月叫停堵車費以來，州府一直在和白宮、高速公路管理局、運輸部交流。當時我認為，在通膨過高的情況下，15元的堵車費對民眾負擔過重。」

今年6月，霍楚曾宣布無限期暫停堵車費計畫，引起交通維權組織的憤怒。堵車費的實施需要聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)批准，儘管現任總統拜登支持堵車費，但隨著反對堵車費的川普即將回歸白宮，民主黨只有趕在他上任之前，才有繼續實施堵車費計畫的可能。

而且，目前也不確定堵車費降低收費後，是否足夠資助早已陷入財務困境的大都會運輸署(MTA)，MTA原本計畫利用堵車費項目發行150億元的債務。不過有消息人士說，9元只是一個起步價，未來某一時間最終會上漲至15元。除了堵車費計畫的資金，MTA的資本計畫還寄希望於州府額外注資330億元。

然而，時間對州府來說仍很緊張。今年6月5日霍楚叫停堵車費時，該項目60天的公共宣導期還剩下21天。消息人士說，即便霍楚以原價重啟堵車費，MTA在21天之內啟動堵車費也是不合法的。更何況收費降低後，還需要MTA董事會批准，才能再啟動宣導，這意味著批准之後再過三周，堵車費才有可能實施。

目前，MTA董事會下一次會議的時間為11月20日，消息人士稱，按此時間表，州長計畫從12月29日開始實施堵車費。但也有人表示，堵車費的實施時間為明年第一周。

堵車費 MTA 霍楚

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