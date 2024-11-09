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紐約市接連火災 市府延長紅色警報 布碌崙居民反應燃燒異味

記者馬璿╱紐約即時報導
紐約市面臨乾旱期，市內接連發生野火災情。周五晚間布碌崙(布魯克林)展望公園發生灌木叢火災，8大道部分民眾反應聞到煙霧異味。(記者馬璿/攝影)
紐約市面臨乾旱期，市內接連發生野火災情。周五晚間布碌崙(布魯克林)展望公園發生灌木叢火災，8大道部分民眾反應聞到煙霧異味。(記者馬璿/攝影)

紐約市面臨乾旱期，市內接連發生野火災情：繼新澤西州周五一早發生今年第四起祝融之災，布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)與布朗士區的高橋公園(Highbridge Park)也陸續在同一天發生灌木叢火災。市氣象局針對曼哈頓、長島與新州延長紅色警告。

位於展望公園西南角的布碌崙8大道華社，雖街道上只有零星數人佩戴口罩，部分居民並不清楚昨晚火災狀況，但仍有民眾對煙霧味道飄散有感。百業超市的Judy黃表示，昨晚7點左右閉店時就聞到濃濃的炭燒味，她起初以為是街坊在烤肉慶祝長週末；但回到家後院後發現味道仍未消散，直到看到朋友通知她戴起口罩、緊閉門窗，她才得知火災訊息。但她並沒有收到來自市府的警告，只有注意到公共安全軟體Citizen的通知。

老闆也應聲附和道，白天時許多客人在來店時有抱怨空氣品質問題，直至晚上還能在街道上聞到一絲燃燒的味道。而居住在史島，在8大道工作的民眾表示，自己雖沒有看到新聞，但早上8點來上班時有聞到像是樹木燃燒氣味，到晚上才漸漸消散。

市長亞當斯周五晚間敦促民眾保持警惕，若看到火災務必撥打911。市氣象局則是針對曼哈頓、長島與新州延長紅色警告，另提供以下安全措施：呼籲民眾留在室內緊閉門窗、使用空氣清淨機、限制可能使空氣惡化的活動、佩戴口罩並減少戶外活動。尤其針對低溼度、強風的天氣，提醒民眾勿將尚未燒盡的香菸扔棄，以免引起車道周圍乾燥地區起火。

口罩 長島 布碌崙

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