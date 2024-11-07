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從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

記者劉梓祁／紐約即時報導
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

鄰近紐約上州羅徹斯特(Rochester)奇利鎮(Chili Town)的490號州際公路(I-490)7日上午發生一起旅遊巴士交通事故，近30名乘客受傷，其中一人傷勢嚴重，部分路段緊急關閉。

門羅郡(Monroe County)治安官辦公室負責現場調查工作，並表示西向車道部分路段預計至少封閉至當日下午。東向車道一度封閉超過兩個小時，但已於上午9時45分左右重新開放。

門羅郡治安官巴克斯特(Todd Baxter)表示，事故發生在上午7時10分左右，一輛載有27名成人和一名兒童的西行旅遊巴士在高速公路上翻車。截至發稿，調查人員尚未確定事故的具體原因。

影片來源：YouTube@News 8 WROC

他指出，最先到達現場的警員發現巴士翻覆，有兩人仍困在車內，許多受傷的乘客處於「混亂」的狀態。包括巴士司機在內的28人被分別送往門羅郡的四家醫院接受治療。

重傷的乘客由急救人員從巴士內救出，姓名尚未公布。當局表示，逾100名急救人員被派往現場，其中有18輛救護車，部分來自周邊各郡。紐約州警也到現場協助。

門羅郡治安官辦公室副警長福勒(Michael Fowler)表示，該巴士的目的地為尼加拉瀑布(Niagara Falls)，事故發生不久前曾在羅徹斯特停靠讓乘客下車。

他還說，此巴士為麻州(Massachusetts)「Tribal Sun」公司所有，於午夜時分從紐約市出發，隨後一路向西北行駛，並在沿途收費公路上多次停靠。

根據州警提供的現場照，涉事巴士屬於「FlixBus」客車集團，其營運方式為與當地巴士公司合作，提供遍布全國的路線選擇。因價格低廉，在紐約市和波士頓等地，有較多華裔留學生和務工人士搭乘此巴士，且有許多司機也為華人。根據「FlixBus」官網，其在紐約市共有八個載客站點，其中有兩個位於曼哈頓華埠，其餘設在賓州車站(Penn Station)等地。

福勒說，涉事司機配合調查，且沒有理由認為毒品或酒精是導致事故的因素。他還指出，儘管事故發生時道路上有其它車輛行駛，但並未涉及其他車輛。由於此次事故屬於大規模傷亡事件，其將按照刑事調查的方式處理。

事故發生後，州長霍楚(Kathy Hochul)發布聲明，建議駕車人士選擇其他路線，並為所有涉事人員的平安祈禱及向急救人員表達感謝。

紐約市 紐約上州 華埠

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