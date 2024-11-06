紐約拉瓜地亞機場登機口旁 浣熊從天花板掉落嚇壞人

拉瓜地亞機場一隻浣熊從天而降。(截取自X@AhmadAnonimis)

4日在紐約拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)搭乘航班的一群乘客，目睹了一場驚喜從天而降——天花板上掉落一隻浣熊。

can’t make this up 😭😭 https://t.co/HbkNatHCJr pic.twitter.com/Wh8kBHHwRT — Ahmad Anonimis 🏔️ (@AhmadAnonimis) 2024年11月4日

據社群媒體X用戶阿諾米斯(Ahmad Anonimis)發布的一條影片，當時他正在拉瓜地亞機場的Marine Air航廈準備登上一架精神航空(Spirit Airline)客機，卻突然有一隻浣熊撐破天花板從天而降，讓機場工作人員和乘客都大吃一驚，這時警報也被拉響，而掉到地上的浣熊慌亂找地方躲起來。

影片隨後顯示，浣熊逃到安檢關口，直到一個穿著綠色外套的男子用大塑膠桶試圖將浣熊抓起來。

看熱鬧的網友評論說，「這是最像會在拉瓜地亞機場會發生的事，也是最像會在精神航空發生的事。完美。」

紐新航港局表示，當日早8時到8時30分之間就發現了浣熊，但牠不幸逃脫離開。目前，機場已經在全面檢查航廈，以防有其他浣熊在內躲藏。而精神航空的發言人則表示，公司正在「跟一個專業的野生動物管控公司聯絡」。

本世紀初，拉瓜地亞機場曾因為它落後的乘客設施和破舊的天花板而臭名昭著。2014年，時任美國副總統拜登 曾將其稱為「第三世界」。但在過去十年內，紐新航港局花大手筆翻新拉瓜地亞機場，其2023年完成所有修整時面貌一新，還在上個月被富比世 雜誌評為美國最佳機場。

可惜的是，翻新行動並未包含A航廈，也就是如今的Marine Air航廈。該航廈目前仍被列入國家歷史名勝地標名單之中。目前，這個航廈只有六個登機口，供廉價航空精神航空和邊疆航空(Frontier Airline)使用。因為占地面積小，常以過安檢速度快而聞名。