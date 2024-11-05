布碌崙班森賀投票站人頭攢動 華人投票積極
班森賀是布碌崙(布魯克林)主要的華人聚居區之一，這裡的96初中(I.S.96)投票站是眾多華人投出手中一票的地方。11月5日美國大選日，各族裔居民到這個投票站投票，華人投票更是踴躍。
11月5日是96初中投票站在本次選舉中的第一個開放日，記者在投票大廳看到，眾多各族裔選民正在投票站義工的幫助下，有條不紊地完成投票的各個程序。據該投票站協調員華裔Cindy Li介紹，截止中午12時，該站共錄有大約400張選票，她說自己度過了一個繁忙的大選日上午。
據提供翻譯服務的華裔小夥King Lau介紹，上午的投票者中有一半是華裔，其中向他尋求翻譯服務的大約有50人，其中大多數說粵語。他認為該投票站位於班森賀華社，所以出現一半華裔選民並不出人意料。州眾議員第47選區民主黨女領導人唐鳳巧(Nancy Tang)也在這個投票站當義工，為選民服務。
在投票站外，現任州參議員曲怡文和挑戰者陳學理的支持者各自打出競選海報，向路過的行人和投票者做著最後的努力。雖然雙方是競爭對手，但氣氛相對友好，沒有出現劍拔弩張的情況。據曲怡文的支持者馮女士介紹，她從上午7時開始就在那裡當義工了，雖然今天風有點大，但氣溫不算低，所以還能忍受。馮女士前幾天在其他投票站的提早投票現場當義工，據她介紹，不管是提早投票還是正式投票日，華人投票者都很多。
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