前紐約市長朱利安尼正權衡是否再次參選市長

前市長朱利安尼正考慮是否再次參選市長。(路透)

據媒體報導，前紐約市 長朱利安尼(Rudy Giuliani)正考慮是否明年競選紐約市長。這位前市長說，「我不會說絕不」，但他也表示，就目前而言，他不會參選。

現年80歲的朱利安尼在1994-2002年間擔任紐約市市長，他因為在911事件後發揮了出色的領導才能，被譽為「美國市長」；但他擔任川普競選律師的經歷使其名聲一落千丈。目前他正疲於應付被判罰1.48億元的官司，而且還面對兩項涉嫌干擾2020年總統選舉的刑事起訴。他已經被取消華盛頓特區的律師執業資格。

朱利安尼目前居住在佛州棕櫚灘(Palm Beach)。他表示，即使沒有正式參加競選，他參選的想法也並非遙不可及。他提到亞當斯 政府涉嫌貪污，並表示其他市長候選人都是危險的極左派。

「自從一世紀前拉瓜地亞(Fiorello LaGuardia)擔任市長以來，唯一誠實的市政府出現在我和布倫伯格(Mike Bloomberg)的任期內」，朱利安尼說，「如果沒有共和黨 市長或獨立市長，市政廳就會出現腐敗現象」。

幾周前，朱利安尼承認自己年事已高，他說自己已經80歲，膝蓋不好，還患有與911相關的肺病。不過，10月27日在麥迪遜廣場花園的川普集會上，他一出場就引起了民眾歡呼，「魯迪！我們愛你，魯迪！」許多與朱利安尼關係密切的人都說這位前市長是一位受人愛戴和尊敬的人物。根據紐約市法律，市長候選人不一定要住在市內，但如果當選，必須在任內遷入。

不過，即使在共和黨內，朱利安尼也被人懷疑，一名知曉2024紐約市長選舉內情的人直接認為這是一個笑話。據消息人士透露，民主黨市長亞當斯(Eric Adams)可能會轉黨，而且共和黨內還有其他人在考慮參選，包括守護天使組織創始人史里華(Curtis Sliwa)和連鎖超市Gristedes老闆卡齊馬蒂迪斯(John Catsimatidis)。如果共和黨候選人超過兩名，就會對黨內誰獲得提名權進行投票表決。