長島華裔轉紅？背後原因究竟為何

紐約市亞裔社區在近兩年選舉中的支持方向出現了顯著轉變，這股風潮也蔓延至長島的華人社區。(本報檔案照)

根據「紐約時報」2023年的報導，紐約市亞裔 社區在近兩年選舉中出現「轉紅」的趨勢，這股風潮也蔓延至長島的華人社區。許多華人選民解釋道，這是因為民主黨 忽視了他們對安全和教育的訴求，而共和黨 在治安、教育和移民資源分配上的保守立場更符合他們的利益。此外專家認為，共和黨在亞裔社區的策略調整提升了親和力，使其在亞裔群體中獲得更多支持。

性別教育、無證客問題 成亞裔痛點

北岸亞裔聯盟會長李潔表示，她親身感受到長島華人選民傾向共和黨的趨勢。她認為，這或與長島華人受良好教育、經濟條件優越有關，這使得他們較少受益於民主黨的福利政策，「民主黨更傾向幫助低收入群體，而共和黨則更支持商業和中產階級，這更符合華人群體的需求。」

具體而言，許多華裔選民認為日益上漲的生活成本、教育政策的改變及治安狀況的惡化，使他們逐漸偏向共和黨。支持共和黨的華裔選民林浩(化名)來美十多年，在納蘇郡居住五年。他提到，從法拉盛搬來長島的原因之一是孩子在小學時已經接觸到變性相關的教育內容，讓他感到擔憂。「我本來不太關注政治，但看到民主黨推廣大麻和變性教育，這完全偏離了我們的文化觀念，讓我逐漸偏向『常識派』。」

同樣支持共和黨的長島華裔選民陳芳(化名)也表達了她的憂慮。她提到：「現在大頸的初中裡都有各種LGBTQ主題的俱樂部，這麼小的孩子真的需要接觸這些內容嗎？」

此外，她對紐約州對無證移民提供大量資源也表示不滿。她回憶起孩子開學時的班級合影，「我發現突然多了六張陌生面孔，後來一查，才知道其中三人是無證移民。」她表示，無證移民的孩子上學她並不反對，但讓納稅人承擔全部費用讓她難以接受。「這些孩子免費上學，我們的地稅卻年年上漲，都用在其他孩子身上，自己的孩子反而享受不到應有的福利。」她舉例說，她的鄰居今年的地稅比去年上漲了7%，已達到兩萬多元，壓力巨大。

林浩補充道，治安問題的惡化也是他們倒向共和黨的重要原因之一，他們認為民主黨推行的「零保釋金」政策導致罪犯被捕後迅速釋放，嚴重影響了社區的安全感。

民主黨正在失掉亞裔人心

霍夫斯特拉大學郊區研究國家中心執行院長李維(Lawrence Levy)說，共和黨不僅在亞裔群體中獲得了更多支持，在西語裔和非洲裔社區也呈現類似趨勢。而對亞裔選民來說，教育是主要痛點之一。「在紐約市，一些亞裔選民認為民主黨的政策限制了他們孩子進入優質學校的機會，這讓部分亞裔家庭重新考慮對民主黨的支持。」

李維補充道，這種態度轉變與「對錯」無關，關鍵在於亞裔選民認為這些政策威脅了孩子和家庭的未來。「紐約市教育系統由民主黨掌控，卻未能緩解這些擔憂，這無疑損害了民主黨在亞裔社區的形象。」

他還指出，治安問題同樣是亞裔選民關注的重點。「但諷刺的是，儘管民主黨在失去亞裔支持上付出了代價，對亞裔最具挑釁性的言辭卻來自部分共和黨官員。你很少聽到民主黨人故意錯誤發音亞裔移民的名字，反而是一些共和黨人。但儘管如此，付出代價的卻是民主黨。」他表示，一些共和黨人意識到，如果以更尊重的態度對待亞裔選民，而非將其視為分裂工具，他們有機會獲得更多支持。

李維還注意到，地方層級的共和黨招募了更多亞裔候選人。「所以給民主黨的信息是，即使大多數華人和其他亞裔選民可能支持他們的候選人，但不要認為亞裔的支持是理所當然的」。

對於華人選民的「轉紅」，一些競選顧問則持懷疑態度。競選策略師楊元(Trip Yang)表示，雖然部分亞裔選民投票支持了共和黨，但大多數人在選民登記上仍保持獨立身份，顯示這一轉向可能只是暫時的政治反應。

競選顧問紀炫宇(Walter Chi)也持相似看法，並認為長島華人的轉向更像是「鐘擺效應」。他認為，蘇奧齊在今年2月的特殊選舉中獲得堅固支持，顯示民主黨在當地仍有一定影響力。「在美國，當選民對現狀感到挫敗時，通常會短期內支持另一黨派，這未必是根本性的政治改變。」