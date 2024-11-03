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重塑長島政壇？長島華人影響力增強

記者高雲兒／紐約即時報導
紐約共和黨三位議員候選人於10月初在長島舉行了一場專門面向華人社區的見面會。(記者高雲兒／攝影)
紐約共和黨三位議員候選人於10月初在長島舉行了一場專門面向華人社區的見面會。(記者高雲兒／攝影)

近年來，長島經歷了顯著的人口變遷，亞裔尤其是華裔的能見度和影響力逐步提升，這個日益壯大的社區不僅改變了當地的文化景觀，也在重塑地方政治格局。

這種趨勢在今年2月的紐約第三國會選區特殊選舉中表現得尤為明顯，當時來自兩大黨派的候選人都積極爭取華人選票，在那之後，長島尤其是納蘇郡的候選人更是頻繁舉辦見面會，努力吸引華人選民，進一步突顯了長島亞裔選票的戰略重要性。專家表示，共有三大原因促成了這種情況。

亞裔、華裔人口暴增

霍夫斯特拉大學郊區研究國家中心執行院長李維(Lawrence Levy)回憶，當他和家人在1955年從紐約市搬到長島時，這裡幾乎沒有亞裔。然而，這一情況在之後的半個多世紀逐漸改變，尤其在過去十年間，納蘇郡和蘇福克郡經歷了顯著的人口結構變化。

根據人口普查局的數據，納蘇郡亞裔人口從2010年的10萬6254人增加到2023年的17萬2055人，增長率達到了62%；其中，華人社群的規模幾乎翻倍，從2萬4702人增至4萬9354人。相比之下，白人人口從96萬6449人下降到77萬3941人，減少約19萬人。

蘇福克郡的亞裔人口也顯示出顯著增長，從2010年的4萬9747人增長到2023年的7萬2232人；其中華人人數從2011年的1萬2138人增加到2023年的1萬6546人；與此同時，白人人口顯著減少，從121萬193人減少到97萬8883人，減少23萬人。

階級躍遷促使華裔參政

李維表示，隨著亞裔人口的增加，亞裔的社會影響力也在增強。他提到，「當王嘉廉創立了國際聯合計算機公司，並一度成為世界上最大的科技公司之一時，這對那些未曾見識過華人如此突出和卓越的白人及其他族裔來說，無疑是一次巨大的震撼。因此，亞裔，尤其是華人，正在社會上留下深刻的印記」。

與此形成鮮明對比的，是50年代亞裔稀少的長島，「當時最常見的是華人，但他們通常只限於經營洗衣店和餐館，你看不到華人參與政治，也看不到他們在大企業的高層。」

這一情況與現在完全不同。北岸亞裔聯盟會長李潔表示，「現在長島華人的教育水平普遍較高，許多華人家庭中有北大、清華、麻省理工學院(MIT)或耶魯大學的校友，他們很多也都從事如律師、醫生等專業職業，生活相對穩定，正因如此，長島華人更有條件去了解政治。」

李維則表示，亞裔已經逐漸認識到選票的力量，「亞裔選民已經意識到，如果他們真的出來投票，參加公共會議、鎮廳會議、學校董事會，他們可以產生影響，這種影響從他們孩子的未來、到他們的房屋價值以及他們的企業都有所體現。」

亞裔多為獨立選民

李維認為，讓長島亞裔選民更具影響力的原因，還在於長島的特殊情況。他例證說：「第三國會選區主要涵蓋北漢普斯特德地區，這裡有著長島最高的亞裔人口密度。亞裔選民在這裡不僅可能決定選舉的勝負，甚至能影響哪個黨派將控制國會。這是因為長島的選區競爭激烈，各黨派的差距非常細微，任何小幅度的變化都可能決定整個選區的結果。」

此外，亞裔選民尤其是華裔選民的獨立性，也是影響長島政治格局的一個重要因素。民主黨策略師楊元(Trip Yang)提到，「根據我去年對紐約市的研究，華裔美國人占所有亞太裔人口的44%。我相信，長島的情況也類似。回顧過去15年，從2010年1月到現在，超過40%的紐約市華裔選民登記為無黨派，這意味著他們既不是民主黨也不是共和黨的固定支持者，這讓華裔選民成為爭奪搖擺選民的關鍵戰場。」

這種獨立性使得兩黨都無法確信能得到亞裔選民的支持。李維補充說，儘管歷史上大多數亞裔傾向於支持民主黨，「但最近的趨勢顯示，情況正在發生變化，不僅在長島，全國範圍內亦是如此，這為共和黨提供了機會。因此，我們必須關注那些通常不受到足夠重視的群體。對選民來說，如果你積極參與投票，發出你的聲音，那麼政客就無法忽視你，這也正是現在長島上正在發生的事情。」

近年來，長島經歷了顯著的人口變遷，亞裔尤其是華裔的能見度和影響力逐步提升，這個日...
近年來，長島經歷了顯著的人口變遷，亞裔尤其是華裔的能見度和影響力逐步提升，這個日益壯大的社區不僅改變了當地的文化景觀，也在重塑地方政治格局。(本報檔案照)
在距離11月5日總統及議員選舉不到三周的關鍵時刻，現任第三國會選區眾議員蘇奧齊(...
在距離11月5日總統及議員選舉不到三周的關鍵時刻，現任第三國會選區眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)於在貝賽(bayside)舉辦競選活動。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 長島 華人

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