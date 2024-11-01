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特斯拉北美最大營運中心落腳皇后區 助長房市

記者高雲兒╱紐約即時報導
電動汽車製造商特斯拉(Tesla)將在紐約皇后區白石快速路(Whitestone Expressway)建設其北美最大的營運中心，這一15萬平方呎的設施將於2025年動工。(記者高雲兒／攝影)
電動汽車製造商特斯拉(Tesla)將在紐約皇后區白石快速路(Whitestone Expressway)建設其北美最大的營運中心，這一15萬平方呎的設施將於2025年動工。(記者高雲兒／攝影)

電動汽車製造商特斯拉(Tesla)將在紐約市皇后區鄰近法拉盛的白石快速路(Whitestone Expressway)3002號建設其北美最大的營運中心，這一占地15萬平方呎的設施將於2025年動工。屆時，這座兩層設施將成為特斯拉在東海岸的關鍵物流和服務樞紐。

新設施位於原皇后區大學點多功能影院的舊址，該地點曾是一個購物中心，除電影院外，還包括玩具反斗城(Toys R Us)、派對城(Party City)等零售商。最初，該物業業主三角股份公司(Triangle Equities)計畫拆除建築，興建大型倉儲和物流中心。但在與特斯拉達成租賃協議後，三角股份決定投入800萬元翻修現有場地，以滿足特斯拉的運營需求。

未來該營運中心的設施規模將進一步擴展。根據仲量聯行(JLL)的第三季報告，這處15萬3000平方呎的場地翻修後，將提供約775個停車位，

特斯拉觀察家兼社交媒體影響者梅李特(Sawyer Merritt)在社群媒體表示，特斯拉的這一營運中心將配置20個專用的電動車充電位。完工後，該設施將成為特斯拉在北美最大且最重要的營運中心，提供銷售、交貨等多項服務，提升其在紐約及周邊地區的運營能力。

目前，特斯拉在布碌崙(布魯克林)和長島有一些展廳和指定維修中心，但皇后區尚無這類設施。由於特斯拉採用繞過傳統經銷商的獨特銷售模式，公司在拓展門店方面已經涉及多起法律糾紛。

另外，作為紐約市超級充電站網絡擴展的一部分，特斯拉於今年8月在皇后區馬斯佩斯(Maspeth)還購置了一塊四萬平方呎的地塊，用於擴大充電設施。

華人業者認為，隨著特斯拉的入駐，對皇后區的房地產市場將是利好。紐約亞美地產協會(New York Asian American Real Estate Association)會長江少英表示，這一大型設施的建設將帶動周邊商業活動，並推高房地產價格。

特斯拉 皇后區 紐約市

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