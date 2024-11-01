川普兒時住宅荒廢成流浪貓避難所 鄰居怨聲連連

圖為川普兒時住宅在2020年10月的舊照。路透

川普 在紐約皇后區牙買加的兒時住宅，自他2016年當選美國總統後一度成為炙手可熱的房產，但據了解其現狀的鄰居，如今此屋荒廢無人住，還成為了幾十隻流浪貓的避難所。

據關注美國房地產 和城市設計的新聞網站Curbed，這棟地址在85-15 Wareham Place的前總統川普兒時住宅，如今擁有者是一名神秘的外國投資 人，但並未入住，而且疏於管理。記者近日前去現場發現，門口豎著「請勿從此帶走貓咪」的標誌。據鄰居描述，房子如今成為了20到30只流浪貓的避難所，平日有好心人前來餵養。

此外，房子前院飄出強烈的臭味，郵箱塞滿無人領取的信件，門把手被部分撬走，窗戶上滿是蜘蛛網，草坪也因無人打理雜草叢生，門口的階梯上滿是路人隨手丟棄的狗糞便。鄰居曾因受不了而致電政府部門抱怨，之後似乎由現任房東派人來定期除草。

川普自出生到4歲都住在這裡，直到全家人一起搬到附近一棟更大的房子。

這可憐的房子，曾經買氣旺盛。在川普贏得美國大選的一個月後，據紐約郵報報導，有炒房者看準時機以140萬將其買下，在當時已是其估價的兩倍。三個月後，又有人以240萬買下，該買家成立了「川普兒時住宅有限公司(Trump Birth House LLC.)」，但身分十分神秘，只知道有一名法拉盛的律師唐麥克(Michael X. Tang，音譯)幫忙處理了購買手續。唐麥克專注給中國買家物色海外投資機會。自那以後，該房子曾經作為Airbnb出租，一晚要價725美金，引來許多好奇住客，但由於其地窖被非法改做公寓，市政府曾對其發出局部撤離令。

2019年，該房產再次掛牌出售，但未能賣出。隔年，網路募款平台GoFundMe曾出現疑似川粉組織的募款活動，試圖籌夠300萬將其重新買下，送給川普作為總統上任禮物。最終這項努力以籌得共8000美金草草收場。

這棟年久失修的房子引起鄰居不滿。家就住旁邊的阿亞拉·布勞恩(Deborah Ayala-Braun)抱怨說，房子沒人照顧，遭罪的是鄰居，比方說發生在該房子的一次水管爆裂，讓她和幾個鄰居的地下室淹水；還有一次因為該房子的電路問題，她跟幾個鄰居的空調也壞了一整周，當時正值夏天，「我們都快熱死了。」

然而紐約市樓宇局(Department of Buildings)對此無計可施，官員稱無人提交整改報告，其屋主也有一直定時交稅，連樓宇局的2200美金罰款都有交好，因此並無扣押房產的理由。